SAYİM HARMANCI - Hakkari'de, mücadele ettikleri takımlardaki başarılarıyla "kız çocukları futbol mu oynar" algısını yıkan kadın futbolcular, hem kız çocuklarının branşa ilgi duymasını hem de kadın futbolunun gelişmesini sağladı.

Başarılı performansıyla 2017'de yükseldiği kadınlar düzeyindeki en üst ligde 8 yıldır mücadele eden Hakkarigücü ile geçen yıl kazandığı şampiyonlukla Kadınlar 1. Ligi'ne çıkan Yüksekova Spor, kentte kadın futboluna bakışı değiştirdi.

- "Kadın futbolu her zaman gelişecektir"

Hakkarigücü teknik sorumlusu Cemile Timur, AA muhabirine, önceden kadın futbolunu ayakta tutmakta zorlandıklarını ancak şu an durumun değiştiğini söyledi.

Transfer edilen oyuncuların maliyeti nedeniyle altyapıya önem verdiklerini belirten Timur, "Kız çocuklarımızı futbola kazandırmak için emek veriyoruz. Hem kentimize, hem de çevre illerimize örnek bir kulübüz. Altyapıda şu an 20 kızımız var. Kızlarımızı keşfetmek için ulaşabildiğimiz her yere gidiyoruz. Kız çocuklarımız şort giymezken, futbol oynamazken, aileleri desteklemezken şu an aileler bizzat kendileri kız çocuklarını bize teslim ediyor. Bu mutluluk verici bir durum." diye konuştu