Hakkari Valisi Çelik'ten 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü mesajı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çelik, mesajında, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edildiği bu günün herkese eşitlik, özgürlük ve adalet gibi evrensel değerlerin önemini bir kez daha hatırlattığını belirtti.

İnsan haklarının toplumsal huzurun ve bireysel mutluluğun temeli olduğuna işaret eden Çelik, şunları kaydetti: