Bakan Uraloğlu: Bütün Karadeniz'in konuştuğu demir yolu projesini yapmaya başladık (2)

BAKANURALOĞLU, HAKKARİ'DE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'un ardından geldiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki, 2019 yılında yapımına başlanan 3 bin 965 metrelik T-1 tünelinde inceleme yaptı. Bakan Uraloğlu, ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve Yüksekova'yı Van-Hakkari Devlet Yolu'na bağlayan 3 viyadük ve sanat yapılarıyla tamamı 16,3 kilometre olan 3 bin 965 metrelik T-1 tünelinin girişinde açıklamalarda bulundu. Yüksekova-Hakkari arası seyahat süresini 1 saat 15 dakikadan 50 dakikaya indirecek olan Yüksekova T-1 tünelinde işin çoğunu bitirdiklerini ve yakında açılışın yapılacağını belirten Bakan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Hakkari’de yapım çalışmaları devam eden en önemli ulaşım projelerinden biri olan Yeniköprü-Yüksekova Yolu üzerindeki Yeniköprü tünellerimizdeki çalışmaları yerinde inceledik ve çalışma arkadaşlarımızdan bilgi aldık. 2002 yılında toplam araç sayımız yaklaşık 8,5 milyon ve bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 kilometreyken ortalama seyahat süremiz saatte 40 kilometreydi. Bugün araç sayımız 30,5 milyona ulaşmasına rağmen ortalama seyahat hızımız 90 kilometreye çıkmış durumda. Bunu bölünmüş yol uzunluğumuzu 29 bin 653 kilometreye çıkararak sağladık. Geçit vermez denilen dağları tünel konforuyla geçtik. Denizlerin ayırdığı kıtaları köprülerle birleştirdik. Sadece 6 il birbirine bölünmüş yolla bağlıyken, 77 ili birbirine bölünmüş yolla bağladık. 2002 yılında 311 kilometre olan toplam köprü uzunluğunu 790 kilometreye çıkardık. Tünel yapım çalışmaları kapsamında da 50 kilometre olan tünel uzunluğumuzu 767 kilometreye yükselttik. Kara yollarındaki bu atılımlarımızla uluslararası standartlarda yol ağları tesis ederek kuzeyi-güneye, doğuyu-batıya bağladık. Bizleri bir araya getiren Yeniköprü Yüksekova Yolu ve Yüksekova Çevre Yolu gibi yeni çalışmalarla da ulaşım ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Hakkari; yer altı zenginlikleri, binlerce yıllık tarihi, kültür varlıkları ve sınır kapılarıyla bölgede yükselen bir değer. Hakkari'nin sahip olduğu bu potansiyelinin gelişiminin sistemli ve sürdürülebilir olması için ise ulaşım ağının gelişmesi şarttır. Bu noktada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 22 yıl içerisinde Hakkari'nin ulaşım ve haberleşme altyapısının gelişmesi için 46 milyar lira yatırım gerçekleştirdik. 1 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 102 kilometreye yükselttik."

'600 METRE UZUNLUĞUNDA 4 TÜNELİ VARDI, 2,8 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA 9 TÜNELE ÇIKARDIK' Bakan Uraloğlu, Hakkari'deki yolların konforuna değinerek, "700 metre uzunluğunda 22 köprüsü vardı, bunu 3,2 kilometre uzunluğunda 50 köprüye yükselttik. 600 metre uzunluğunda 4 tüneli vardı,2,8 kilometre uzunluğunda 9 tünele çıkardık. Gördüğünüz üzere yeni projelere de devam ediyoruz. Yapım çalışmalarına 2017 yılında başlanan Yeniköprü-Yüksekova Yolu’nu 16,2 kilometre uzunluğunda, Yüksekova Çevre Yolu ise 7,3 kilometre uzunluğunda bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında projelendirdik. Toplam uzunluğu 23,5 kilometre olan projemizle, 12 metrelik mevcut devlet yolunu 2 geliş 2 gidiş şeritli bölünmüş yol haline getirerek, yolumuzun bölünmüş yol ve tünel konforuyla yüksek standartlı bir şekilde geçilmesini sağlayacağız. Yeniköprü-Yüksekova Yolu’nda bulunan keskin kurplar ile birlikte sel tahribat riski yüksek yol kesimini bertaraf edecek, heyelan potansiyeli büyük yamaçlardan, taş düşmesi gibi problemleri de ortadan kaldıracağız. Böylece güzergahta can ve mal emniyetini tesis edeceğiz. Mevcut güzergahın geometrisini iyileştirerek 33 kilometrelik güzergahı, 7 kilometre kısalacak. Seyahat süresini de 40 dakikadan 15 dakikaya düşüreceğiz. Böylece projemizin tamamı bittiğinde zamandan 141,1 milyon lira, akaryakıttan 52,2 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 193,3 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 3 bin 600 ton azaltarak doğanın korunmasının katkı sağlayacağız. Bugüne kadar Yüksekova Çevre Yolu'nun 2,1 kilometresini aşınma tabakası seviyesinde tamamladık ve yolun tamamını bitümlü sıcak karışım kaplamalı hale getireceğiz. Yeniköprü-Yüksekova Yolu’nda ise 151 metrelik Çığlı Köprüsü’nü aşınma tabakası seviyesinde, 282 metrelik Dilektaşı-1 Köprüsü ve 227 metrelik Dilektaşı-2 Köprüsü'nü döşeme betonu seviyesinde, Başkale-Hakkari Kavşağı’nı ise aşınma tabakası seviyesinde tamamladık. Yani T-1 tünelinde işin büyük kısmını bitirdik. İnşallah yakında açılışını da gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Yapımına 9 Aralık 2023'te başlanan T-2 tüneli ile ilgili çalışmaları da anlatan Bakan Uraloğlu, "Toplam 216 metrelik ilerleme kaydettik. Bu tünelimizdeki çalışmaları da 2027 yılı içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz. Şimdi buradan ayrıldıktan sonra AK Parti Hakkari İl kongremizi gerçekleştirmek üzere merkez ilçemize geçeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın ki Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu rehber edinerek, Hakkari’nin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak adımları atmaya devam edeceğiz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimize uygun biçimde projelerimizi hayata geçireceğiz. Bu düşüncelerle projemizin ve tünellerimizin bu aşamaya gelmesinde emeği geçen tüm yüklenici firma ve Karayolları Genel Müdürlüğü personeline teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum" dedi.