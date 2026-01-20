Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolunda çalışma başlatıldı
Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolunda temizlik çalışması başlatıldı.
Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü yakınında dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yürüttükleri çalışmayla kapanan yolu tek şeritten ulaşıma açtı.
Ekipler, yoldaki büyük kaya parçalarını temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
