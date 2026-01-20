Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolunda çalışma başlatıldı

        Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolunda temizlik çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2026 - 11:39 Güncelleme: 20.01.2026 - 11:39
        Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolunda çalışma başlatıldı
        Hakkari'de dağdan kopan kaya parçalarının düştüğü kara yolunda temizlik çalışması başlatıldı.

        Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyü yakınında dağdan kopan kaya parçaları yola düştü.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, yürüttükleri çalışmayla kapanan yolu tek şeritten ulaşıma açtı.

        Ekipler, yoldaki büyük kaya parçalarını temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

