Hakkari ve Van'da bazı yollar yoğun kar ve çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolu ve Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, olumsuz hava koşulları ve çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



Bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.



Hakkari'nin Yüksekova ilçesini Şemdinli ilçesine bağlayan kara yolunun Haruna Geçidi mevkisinde yoğun kar ve tipi etkili oldu.



Ulaşıma kapanan bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı.



Söz konusu güzergah, çığ riski nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.



Ekipler, çığ riski nedeniyle zorunlu olmadıkça yollara çıkılmaması uyarısında bulundu.



Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun Kalkanlı mevkisinde çığ düştü.



Çığ esnasında yoldan geçen minibüsün bir kısmı kar altında kaldı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Belediye ekipleri sevk edildi.



Kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

