        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari ve Van'da bazı yollar yoğun kar ve çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolu ve Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, olumsuz hava koşulları ve çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 20:11 Güncelleme: 19.01.2026 - 20:11
        Hakkari ve Van'da bazı yollar yoğun kar ve çığ nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Hakkari'nin Yüksekova-Şemdinli kara yolu ve Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolu, olumsuz hava koşulları ve çığ düşmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

        Bölgede devam eden yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara yol açtı.

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesini Şemdinli ilçesine bağlayan kara yolunun Haruna Geçidi mevkisinde yoğun kar ve tipi etkili oldu.

        Ulaşıma kapanan bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yolu açmak için çalışma başlattı.

        Söz konusu güzergah, çığ riski nedeniyle araç geçişlerine kapatıldı.

        Ekipler, çığ riski nedeniyle zorunlu olmadıkça yollara çıkılmaması uyarısında bulundu.

        Van'ın Bahçesaray ile Bitlis'in Hizan ilçeleri arasında ulaşımın sağlandığı kara yolunun Kalkanlı mevkisinde çığ düştü.

        Çığ esnasında yoldan geçen minibüsün bir kısmı kar altında kaldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve Belediye ekipleri sevk edildi.

        Kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

