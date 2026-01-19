Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Hakkari-Şırnak kara yolu düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı

        Hakkari-Şırnak kara yolu, bazı noktalara düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 16:23 Güncelleme: 19.01.2026 - 16:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari-Şırnak kara yolu düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hakkari-Şırnak kara yolu, bazı noktalara düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

        Kentte dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Ulaşımda aksamalara neden olan kar dolayısıyla Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çığlı ve Köprülü köyleri arasında farklı noktalara çığ düştü.

        Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açıldı
        Suriye: PKK anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor
        Suriye: PKK anlaşmanın uygulanmasını engellemeye çalışıyor
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Bir mesajla ortaya çıkan 2 kadın cinayeti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Acı kayıp! Daha 15 yaşındaydı... Zeytinlik alanda düştü, hayatını kaybetti!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        Yoldan çıkıp kara saplandı! Korku dolu anlar!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Cesedi taşa sarılıp Kızılırmak'a atılmıştı... 2 caniye ceza yağdı!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        'Yol vermedin' deyip 2 kişinin kanını döktü!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Kardeş cinayetinde caninin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Hakkari-Şırnak yolu çığ nedeniyle kapatıldı
        Hakkari-Şırnak yolu çığ nedeniyle kapatıldı
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        Hakkari'de yolda kalan ambulansın imdadına ekipler yetişti
        Hakkari'de yolda kalan ambulansın imdadına ekipler yetişti
        Hakkari'de besiciler karda kızakla hayvanlarına ot taşıyor
        Hakkari'de besiciler karda kızakla hayvanlarına ot taşıyor
        Hakkari'de kar yağışı: 43 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Hakkari'de kar yağışı: 43 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Hakkari'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Hakkari'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı