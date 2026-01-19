Hakkari-Şırnak kara yolu düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı
Hakkari-Şırnak kara yolu, bazı noktalara düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kentte dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Ulaşımda aksamalara neden olan kar dolayısıyla Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çığlı ve Köprülü köyleri arasında farklı noktalara çığ düştü.
Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.
