Hakkari-Şırnak kara yolu düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı

Hakkari-Şırnak kara yolu, bazı noktalara düşen çığlar nedeniyle ulaşıma kapandı.



Kentte dün başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.



Ulaşımda aksamalara neden olan kar dolayısıyla Hakkari-Şırnak kara yolundaki Çığlı ve Köprülü köyleri arasında farklı noktalara çığ düştü.



Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri, ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

