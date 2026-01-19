Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Haberleri

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 11:28 Güncelleme: 19.01.2026 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 995 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 283 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

        Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Hakkari

        Kentte akşam saatlerinde başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle kent genelinde 43 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, bu yolların açılması için çalışma başlattı.

        Belediye ekipleri de çarşı merkezi ve mahalle yollarında kar küreme çalışması yaptı.

        Karşıyaka Mahallesi'nde hasta almaya giden bir ambulans, kar nedeniyle yolda kaldı.

        Haber verilmesi üzerine mahalleye yönlendirilen belediye ekipleri, yolu açarak ambulansın ilerlemesini sağladı.

        Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde de kar etkili oldu.

        Vatandaş ve esnaf, ev ile iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.

        Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme çalışması yürüttü.

        - Muş

        Muş'ta etkili olan kar yağışının ardından kent merkezi beyaza büründü, ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar nedeniyle 355 köy yolunun ulaşıma kapandığını söyledi.

        Dün akşamdan bu yana kentte kar yağışının etkili olduğunu kaydeden Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için en kısa sürede yolları açacaklarını kaydetti.

        Bazı vatandaşlar karla kaplanan araçlarının üzerini temizledi.

        - Bitlis

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar yağışı nedeniyle 314 köy yolunun ulaşıma kapandığını belirtti.

        Vatandaşların mağdur olmaması ve ulaşımda aksama yaşanmaması için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kurtkan, kapalı köy yollarının en kısa sürede ulaşıma açılacağını kaydetti.

        Kar yağışının etkili olduğu kentte, Belediye ve Karayolları ekipleri de kar temizleme çalışması yürüttü.

        Hizan ilçesinde de etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

        Vatandaş ve esnaf, ev ile iş yerlerinin önündeki karı temizledi.

        Belediye ve Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yollarda kar temizleme çalışması yaptı.






        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        İstanbul'da kurye ve ağır taşıtlara kar yasağı!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Noa Lang adım adım Galatasaray'a!
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Kabine toplanıyor: Suriye'deki anlaşma masada olacak
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Anne ile oğlunu ayıran kaza! Büyük acı kamerada!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Tam kış! İstanbul bembeyaz!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        Beşiktaş, Kayseri'de galibiyet peşinde!
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        11 yıllık sır perdesi aralandı: Cinayeti 6 kişinin işlediği belirlendi
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        "Danimarka Grönland'ı Rus tehdidinden korumak için hiçbir şey yapamadı"
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        Eski hakemler yorumladı: 1 kırmızı, 1 penaltıyı atladı!
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        15 yaşında ölüme uçtu! Babadan izinsiz otomobili aldı...
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Asensio ve Talisca'ları yoktu!"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        "Türkiye’siz bir Avrupa ayakta zor kalır"
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        AP ticaret anlaşmasını onaylamayacak
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        ILO’dan istihdamda karamsar tablo
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Hakkari'de yolda kalan ambulansın imdadına ekipler yetişti
        Hakkari'de yolda kalan ambulansın imdadına ekipler yetişti
        Hakkari'de besiciler karda kızakla hayvanlarına ot taşıyor
        Hakkari'de besiciler karda kızakla hayvanlarına ot taşıyor
        Hakkari'de kar yağışı: 43 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Hakkari'de kar yağışı: 43 yerleşim yerinin yolu kapandı
        Hakkari'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Hakkari'de 43 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı
        Soğuk hava kayak keyfini gölgede bıraktı
        Soğuk hava kayak keyfini gölgede bıraktı
        Hakkari'de itfaiye araçlarının çıkamadığı tandır evindeki yangına vatandaşl...
        Hakkari'de itfaiye araçlarının çıkamadığı tandır evindeki yangına vatandaşl...