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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar'dan okul ziyareti

        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 18:40 Güncelleme: 09.12.2024 - 18:40
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        Şemdinli Kaymakamı Akpınar'dan okul ziyareti
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        Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

        Okula giden Akpınar, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

        Öğrencilerin geleceğine ve eğitimine verdikleri önemden söz eden Akpınar, öğrencilerin sorularını yanıtladı, onlara başarı temennisinde bulundu.

        Moda Tasarımı Atölyesini de gezen Akpınar, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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