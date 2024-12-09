Şemdinli Kaymakamı Akpınar'dan okul ziyareti
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.
Okula giden Akpınar, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti.
Öğrencilerin geleceğine ve eğitimine verdikleri önemden söz eden Akpınar, öğrencilerin sorularını yanıtladı, onlara başarı temennisinde bulundu.
Moda Tasarımı Atölyesini de gezen Akpınar, öğrencilerin çalışmalarını inceledi.
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