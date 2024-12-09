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        Hakkari'de 7 köy ve mezradaki kanalizasyon çalışmaları tamamlandı

        Hakkari Özel İdaresince, 7 köy ve mezrada yürütülen kanalizasyon çalışmaları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 13:25 Güncelleme: 09.12.2024 - 13:39
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        Hakkari'de 7 köy ve mezradaki kanalizasyon çalışmaları tamamlandı
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        Hakkari Özel İdaresince, 7 köy ve mezrada yürütülen kanalizasyon çalışmaları tamamlandı.

        İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, köylerde yaşam şartlarının iyileştirilmesi için altyapı çalışmaları başlatıldı.

        İle bağlı Işıklar, Şemdinli'ye bağlı Bağlar, Alan, Çubuklu ve Altınsu köyleri ile Korgan köyüne bağlı Güzelkonak ve Aktütün mezralarındaki kanalizasyon hattı döşeme çalışmaları tamamlandı.

        Söz konusu köy ve mezralarda yapılan rögarlar, sızdırmalı fosseptik çukurlarına bağlanarak 9 bin 450 metre kanalizasyon hattı döşendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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