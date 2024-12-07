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        Bakan Uraloğlu: Bütün Karadeniz'in konuştuğu demir yolu projesini yapmaya başladık (3)

        'HAKKARİ'MİZETAM 46 MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK'Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Hakkari'de AK Parti'nin 8.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 19:59 Güncelleme: 07.12.2024 - 20:00
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        Bakan Uraloğlu: Bütün Karadeniz'in konuştuğu demir yolu projesini yapmaya başladık (3)
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        'HAKKARİ’MİZETAM 46 MİLYARLIK YATIRIM YAPTIK'

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Hakkari’de AK Parti’nin 8. Olağan İl Kongresi’ne katıldı. Hakkari Gençlik Spor Müdürlüğü Yeni Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından konuşan Bakan Uraloğlu, Hakkari'de birçok hizmeti hayata geçirdiklerini söyledi. Uraloğlu, “En doğusundan en batısına en güneyinden en kuzeyine illerimize, ilçelerimiz, beldelerimize ve köylerimize ne lazımsa biz onu yaptık. Rabbimde bizim bu iyi niyetimizi bereketlendirdi. Sizlere hizmet etmeyi nasip etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hakkari’mize tam 46 milyarlık yatırım yaptık. Belediyelerimizin, özel idarelerimizin ve diğer bakanlıklarımız buna dahildir. Hakkari’de sadece bir kilometrelik bölünmüş yol vardı. Biz onu 100 kilometrenin üzerine çıkardık. Yine Hakkari’de sıcak asfalt hiç yoktu. Bugün aşağı yukarı 170 kilometrelik sıcak asfalt yapıldı. Şimdi Hakkari’ye ne lazımsa bizde bunu biliyoruz. Hakkari’mizin yol üzerinde Van’a bağlayan Güzeldere geçidi 32 virajla ben genel müdür olarak çok gelip geçtim. Çok zorlu bir tüneldi orası. O tünelin bir tanesini bitirdik. Ve gidiş geliş olarak orayı hizmete açtık. Yaklaşık 40 dakika kış şartlarında bir saat süren trafiği sadece 5 dakikaya indirmiş olduk. Hayırlı olsun” dedi.

        Hakkari’ye, uçakla Yüksekova ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na inerek geldiğini anlatan Bakan Uraloğlu, “2015 yılında havalimanının yapımını, açılışını Rabbim, Recep Tayip Erdoğan’ın liderliğindeki hepimize nasip etti. Haftada her gün sefer var orada. Gelirken yol üzerinden Yeniköprü ile Yüksekova arası iki tane tünelimiz var bilgisini sizlere verdik. 3 bin 965 metre olan tünelimizin içerisinden geçerek geldik. Ufak tefek eksiklikleri var inşallah yıl sonuna kadar yetiştirelim diye gayret ediyoruz. İnşallah orayı da bitirip hep beraber Hakkari’ye gelip orayı da hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı olsun. 3 bin 965 metre tünel bir insan normal yürüyüşte bir saatte gider orayı şimdi içinden geçiyorsunuz her türlü aydınlatmasıyla, levhasıyla her türlü trafik önlemleriyle beraber ter temiz bir iş yapıyoruz” dedi.

        ‘AK PARTİMİZE DAHA GÜÇLÜ BİR DESTEK VERECEĞİZ, BUNA CANI GÖNÜLDEN İNANIYORUM’

        En son yapılan yerel seçimlerde birçok ilçe ve belde belediyelerini kazandıklarını hatırlatan Bakan Uraloğlu, “İl belediyemizi de çok az bir farkla kaybettik. Bizim bu kongrelerimiz, birliğimizin pekiştiği kardeşliğimizin arttığı kongrelerdir. İnşallah buradan alacağımız enerjiyle beraber biz önümüzdeki ilk seçimlerde AK Partimize daha güçlü bir destek vereceğiz, buna canı gönülden inanıyorum. Yine önümüzdeki ilk yapacağımız mali seçimlerde inşallah Hakkari’mizi AK belediyecilikle de tanıştıracağız” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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