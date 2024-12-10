Le Pen Fransız başbakanı devirdi, asıl hedefi ise Macron

Yaklaşık on yıldır Fransız siyasi hayatını şekillendiren teke tek düello, geçen hafta aşırı sağcı lider Marine Le Pen'in merkez sağcı başbakan Barnier'i devirmesiyle daha 'kanlı' bir sürece dönüştü.

Sçeimleri sol ittifakın kazanması ve Le Pen'in partisinin ikinci olmasına rağmen üçüncü olan kendi partisine yakın bir ismi başbakan olarak atayarak teamülleri uygulamayan Macron, Le Pen'i ve partisi göçmen karşıtı Ulusal Ralli'yi kendi deyimiyle 'parya' statüsüne düşürdü.

Siyasi partilerin liderleri Elysee Sarayı'nda Macron'la baş başa görüştü; ancak Macron'un kendi ifadesiyle 'cumhuriyet karşıtı cephenin' bir parçası olduğu için dışlanan Le Pen ile görüşmedi.

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Bay Barnier bir bütçe teklifini oylama yapılmadan kabul ettirmeye çalışmış ve her şeyden önce en büyük parlamenter bloğuna sahip olan ve hükümetin ilk kurulduğu 3 ay önceki dönemde güvenoyu alabilmek için parlamentoda tavizler verdiği Le Pen'e neredeyse hiç danışmamıştı.

Le Pen, sol ittifakla anlaşması durumunda, parlamento çoğunluğuyla Macron istifa edene kadar birbirini izleyen Macron hükümetlerinin düşebileceğini öne sürdü ve daha önemli bir ödülün peşinde olduğunu açıkça ortaya koydu: Macron'un kendisi.