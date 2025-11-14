Habertürk
        Yüksekova'da lastikçilerde kış lastiği mesaisi başladı

        Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oto lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.

        Giriş: 14.11.2025 - 16:25 Güncelleme: 14.11.2025 - 16:29
        Yüksekova'da lastikçilerde kış lastiği mesaisi başladı
        Şehirler arası kara yollarında yolcu ve eşya taşımada kullanılan taşıtlarda 15 Kasım'da başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde oto lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.

        Zorunlu kış lastiği uygulaması öncesi ticari araçların dışında sürücüler hususi araçlarına da kış lastiği taktırıyor.

        Oto lastik tamircisi Engin Özdel, havanın soğumasıyla kış lastiğine olan talebin arttığını söyledi.

        Kış lastiğinin önemine değinen Özdel, "Vatandaşlar hazırlıklarını yapmaya başladı. Gün boyu aralıksız çalışıyoruz. Hem yaz lastiklerinin sökülmesi hem de kış lastiklerinin takılmasıyla yoğun bir süreç yaşıyoruz. Burada kış ayları çok sert geçiyor. Kışlık lastiklerinin takılması gerekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

