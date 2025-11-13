Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Yüksekova'da AK Partili kadınlardan köy ziyareti

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Muhteber Kayhan, köyde kadınlarla buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2025 - 16:17 Güncelleme: 13.11.2025 - 16:20
        Yüksekova'da AK Partili kadınlardan köy ziyareti
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Muhteber Kayhan, köyde kadınlarla buluştu.

        Kayhan ve beraberindeki partililer, Kadıköy'ü ziyaret ederek kadınlarla bir araya geldi.

        Kadınların sosyal yaşamda karşılaştıkları zorlukları, üretim faaliyetlerine katılımı, eğitim ve sağlık gibi alanlarda yaşadıkları sorunları dinleyen Kayhan, her zaman kadınların yanında olduklarını iletti.

        Kadınlara yaşamın her alanında destek olmak istediklerini belirten Kayhan, "AK Parti olarak kadınların hayatın her alanında daha güçlü şekilde yer alması için çalışıyoruz. Köy köy gezerek kadınlarımızı dinliyor, taleplerini genel merkeze iletiyoruz. Her bir kadınımız bizim için çok kıymetli." dedi.

        İlçedeki tüm köyleri ziyaret edeceğini ifade eden Kayhan, çocuklara hediye verdi.

