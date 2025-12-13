Habertürk
Habertürk
        Hakkari Haberleri

        Hakkari'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2025 - 20:48 Güncelleme: 13.12.2025 - 20:48
        Hakkari'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı
        Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uzun süredir devam eden planlı çalışma kapsamında tespit edilen şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

