Hakkari'de uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Ekipler, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik uzun süredir devam eden planlı çalışma kapsamında tespit edilen şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlilerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları devam ediyor.

