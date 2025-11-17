Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri

        Hakkari ve Muş'ta kapanan 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı

        Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan 44 yerleşim yerinin yolu açıldı, Van'ın Başkale ilçesinde de kar etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 10:03 Güncelleme: 17.11.2025 - 10:03
        Hakkari ve Muş'ta kapanan 44 yerleşim yerinin yolu ulaşıma açıldı
        Hakkari ve Muş'ta kar nedeniyle kapanan 44 yerleşim yerinin yolu açıldı, Van'ın Başkale ilçesinde de kar etkili oldu.

        İlçede dünden bu yana etkisini sürdüren soğuk hava ve kar yağışı, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

        Kar nedeniyle beyaza bürünen ilçede vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde biriken karları temizledi.

        - Hakkari

        Kentte etkili olan kar nedeniyle şehir, beyaz örtüyle kaplandı.

        Dünden bu yana aralıklarla devam eden kar nedeniyle 9 köy ve 21 mezra yolu ulaşıma kapandı.

        Karla mücadele ekipleri, yürüttükleri çalışmayla söz konusu yolları açtı.

        Belediye ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri de sorumluluk alanlarındaki yol ve caddelerde kar temizleme çalışması yürüttü.

        - Muş

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, dün olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 14 köy yolunun, ekiplerin çabası sonucu ulaşıma açıldığını belirtti.

        Yentür, vatandaşların ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

