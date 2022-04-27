Hakkında 35 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı 0:00 / 0:00

DHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri hakkında hapis cezası kesinleşmiş ve firari durumda olan bir kişinin Bağcılar'da bir evde saklandığını tespit etti. Polis önceki gün eve yaptığı baskında aranan Engin Y.'yi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen Engin Y.'nin 2013 yılında Kırklareli ilinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 13 yıl 20 gün hapis cezası bulunduğunu belirledi. Engin Y.'nin ayrıca 2012 yılında Bağcılar ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan yargılandığı ve 22 yıl 7 ay 25 gün hapis cezası aldığı da ortaya çıktı.

Hakkında toplam 35 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Engin Y., işlemlerinin ardından cezasını çekmek üzere cezaevine teslim edildi.