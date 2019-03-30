Hakkâri- Şırnak karayoluna yaklaşık yarım saat önce (12.00 sıralarında) 4 ayrı noktada çığ düştü. Şans eseri can ve mal kayıpları yaşanmazken yolda mahsur kalan yüzlerce yolcunun Serbestan Karakolu'na sığındığı ve yolun açılmasını beklediği öğrenildi.

Bir çığın daha düşme ihtimali bulunduğunu belirten yolcular, çığ tehlikesi yüzünden karayolları ekiplerinin çığ enkazına müdahale edemediğini iddia ettiler.

YENİ ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

İHA'da yer alan habere göre karayolları yetkilileri ise, yolun açılması için ekiplerin bölgede olduğunu ancak yeni çığ düşme tehlikesi bulunduğu için beklemede olduklarını belirttiler.