Halep Emniyet Müdürü: Düzeni sağlamak için çalışıyoruz

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'de yer alan habere göre, Abdulgani, Aynularab ilçe merkezinin farklı bölgelerinde incelemelerde bulundu.

El-İhbariye televizyonu, Abdulgani'nin bölgeye yaptığı ziyaret ve incelemelere ilişkin görüntüleri yayımladı.

Abdulgani, Aynularab'da düzenlediği basın toplantısında, Suriye İçişleri Bakanlığına bağlı güçlerin Aynularab'a geldiği sürece dair bilgi verdi.

Anlaşma doğrultusunda bölgeye geldiklerini ifade eden Abdulgani, terör örgütü YPG'ye bağlı sözde güvenlik gücü "Asayiş" birimleriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçlerinin Aynularab'i ziyaret ederek bölgede kamu düzeninin sağlanmasının planlandığını ifade eden Abdulgani, mevcut güvenlik güçlerinin organizasyonunun da bu çerçevede ele alındığını belirtti.

"Ziyaretlerimiz ve çalışmalarımız, yapılan anlaşmayı eksiksiz uygulama konusundaki ciddiyetimize dayanmaktadır." diyen Abdulgani, sahadaki gözlemlerine göre çatışmaların sona ermesine yönelik beklentinin ve devletteki istikrarın toplumda memnuniyet oluşturduğunu dile getirdi.

"Hep birlikte Suriye'nin çok yakında istikrar ve kalkınmaya ulaşacağına inanıyoruz"

Bir Suriyeli olarak halkın sevincini paylaştıklarını vurgulayan Abdulgani, "Hep birlikte Suriye'nin çok yakında istikrar ve kalkınmaya ulaşacağına inanıyoruz." dedi.