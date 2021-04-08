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HaberlerGündem3. SayfaMeteoroloji'den uyarı geldi halılar ortaya çıktı! - Son dakika Haberleri
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İstanbul'da Meteoroloji'nin uyarısının ardından 'dolu' önlemi

Meteoroloji'nin İstanbul için kuvvetli yağış uyarısının ardından megakentte yine benzer görüntüler ortaya çıktı. Kentin Anadolu yakasında bazı ilçelerinde dolu yağışı olabileceğini düşünenler araçlarının üzerine halı, battaniye ve karton koyarak önlem aldı

Meteoroloji'den uyarı geldi halılar ortaya çıktı! - Son dakika Haberleri
Halılar yine ortaya çıktı!
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DHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Uyarıda, ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

DHA'nın haberine göre uyarıda, İstanbul'da halen devam eden sağanak yağışların, bu akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Meteoroloji'nin uyarısının ardından Anadolu Yakasında özellikle daha önce dolunun vurduğu Üsküdar, Maltepe ve Ataşehir'de araçların üzeri halı, kilim ve karton konularak önlem alındı.

Komşusunun aracının üzerine dolu önlemi aldığını söyleyen Güner Hancı "Üsküdar'da daha önce dolu yağışı yaşandığı için araçlar çok fazla zarar gördü. Bundan ötürü ufak bir yağış uyarısında araçların üzerini kapatıyorlar.Korkuyor insanlar ne olur ne olmaz diye önlem alıyor" diye konuştu.

Metin Hancı ise "Önceki dolu yağışlarından korktukları için araçların üzerine halı, kilim ne varsa atmışlar. Meteoroloji yağış uyarısı yaptı ama vatandaşlar dolu uyarısı olarak algıladı herhalde" dedi.

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