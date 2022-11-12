İHA

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait halk otobüsünün otomobille çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Sinan Alaağaç Caddesi'nde Elmas D. idaresindeki 26 EBB 118 plakalı halk otobüsü, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 26 ADA 872 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savurulan halk otobüsü Piri Reis Parkı'nın istinat duvarına çarparak durdu. Kazada, aralarında sürücülerinde bulunduğu 10 kişiyaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 10 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayı gören vatandaş Mertcan Erçetin ise, kaza anını şöyle anlattı; “Otomobil yola bağlanırken bakmadan çıkmaya çalıştı ve otobüsle çarpıştı. Otobüs de direksiyonu kırdı ve duvara vurmak zorunda kaldı. Arabada 2 tane çocuk vardı. Direkt otobüse baktım. Kapıyı açtık şoför ablayı sağ koltuğa oturttuk. Yaşlı bir teyzeye de yardımcı olduk. Sonrasında sağlık ekipleri geldi zaten.”