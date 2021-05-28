100 yıllık hayaline ortak arıyor

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Ünlü Yatırım Holding 31 Mayıs-1 Haziran 2021 tarihlerinde Borsa İstanbul'da halka arz edilmek için talep toplayacak. 6,90 lira olarak belirlenen halka arz fiyatı ile şirketin değeri 950 milyon lira olacak. Arz sonrası şirketin yüzde 26'sı halka açık hale gelecek. Hisse satışının yüzde 50'si bireysel yatırımcılara yüzde 40'ı yerli kurumsal ve yüzde 10'u da yabancı kurumsal yatırımcılara ayrıldı. Ünlü Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Ünlü, halka arzın yüzde 82'lik kısmının şirketin sermayesine ekleneceğini dile getirdi. Ünlü halka arzdan gelmesi beklenen yaklaşık 250 milyon liralık (Şirket sermayesine eklenecek) kaynağın şirketin yatırım danışmanlığı yapan yeni markası 'Daha'da kredili ürünlerde müşterilerine kredi olarak değerlendirileceğini söyledi. Arzdan gelen kaynağın yüzde 20'lik kısmını tahsili gecikmiş alacak (TGA) alanında, yüzde 45'lik kısmını da Hazine ürünleri ve kurumsal müşterilere yapılandırılmış ürünler sağlamak için kullanılacağın anlatan Ünlü, geri kalan yüzde 10'luk kısmın ise teknolojik dönüşüm için harcanacağını ifade etti. Ünlü özellikle bireysel tarafta Daha'nın hizmetlerini tabana yaymak amacıyla altyapılarını geliştirdiklerini vurguladı. Ünlü buradan elde edilen kazançla da bir yatırım bankası olma planlarının olduğunu belirtti.

25 YILLIK ŞİRKETİN EN ÖNEMLİ DÖNEMECİ

Hedeflerinin halka arzdan gelen kaynağı temettü getirisinin ötesinde büyüterek şirketin değerine yansımasını sağlamak olduğunu vurgulayan Ünlü, "Şirketi kurduğumuz da da büyük hayallerim vardı. Şimdi de var. Hayalim bu bölgede 100 yıl sonra da varlığını sürdürecek bir yatırım bankası olmak. Nasıl ki Goldman Sachs, Morgan Stanley gibi kurular çıkmışlar, onlar da 100-150 yıllık kurumlar, dünya çapında yatırım bankaları olarak piyasalara hükmediyorlar, bu coğrafyadan neden çıkmasın? Ben bu hayalle yaşıyorum. Bunun için de sürdürülebilir bir model geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Halka açıklık bunun içinde çok önemli bir rol oynuyor Bizim 25 yıllık hayatımızdaki en önemli dönemeçlerden birisi bu. Aradığımız sermayeyi fonlardan da elde edebilirdik ama biz istiyoruz ki halka açık olalım, ortaklarımız geniş bir tabana yayılsın. Şirket büyüyeceği zaman, sermayesi de bir araç olsun."

HİÇ OPERASYONEL ZARARI OLMADI

Ünlü Yatırım Holding'in sürdürülebilir gelirlerinin toplam gelirler içindeki payının yüzde 70'in üstüne çıktığını ifade eden Ünlü, kurumun sağladığı gelirlerle ilgili olarak "Gelirlerimiz şirket alım satımlarında işin boyutu üzerinden sağladığımız komisyon, keza ikincil arzlarda da öyle. Daha ve portföy işlem komisyonları ve yönetim bazlı gelirlerimiz var. TGA'da yaptığımız tahsilata göre gelir sağlıyoruz" şeklinde konuştu. Son 3 yılda şirketin gelirlerinin sürekli arttığını Daha ve tahsili gecikmiş alacaklar (TGA) bölümlerine ciddi yatırımlar yaptıklarını ve bunun sonucunda cirolarının 160 milyondan 240 milyon liraya çıktığını belirten Ünlü, şirketlerinin tarihinde operasyonel olarak hiç zarar etmediğinin altını çizdi. Ünlü, geçen yıl 55 milyon operasyon karı elde ettiklerini ve net karlarının da 60 milyon liranın üzerinde olduğunu hatırlatarak, "Karlı bir firmayız. Finansal bir firma olmamıza rağmen borçluluk oranımız çok yüksek de değil. Varlıklarımızın toplamı 600 milyon lira 245 milyon lira öz sermayemiz var" dedi.

'BİR GİRİŞİMCİLİK HİKAYESİYİZ'

Ünlü Yatırım Holding'in kuruluşundan halka arzına kadar olan süreci anlatan Mahmut Ünlü, 1996 yılında sadece akıl sermayesi ile şirket alım satım danışmanlığı ile kuruluşun temelleri attıklarını kaydederek, " Bu yıl 25'inci yılımızı kutluyoruz. Şu anda kendimizi bir yatırım danışmanlığı ve varlık yönetim grubu olarak tanımlıyoruz. 25 yıl önce sıfıra yakın bir sermaye ile 5 kişi ile başlamıştık bugün 500 çalışanımız var. Genişlemiş bir iş platformu altında faaliyet gösteriyoruz. Bizim hikayemiz bir finansal kurum hikayesinden daha çok aslında bir girişimcilik hikayesi. Bu yönüyle yatırımcılara, gençlere de örnek olsun isteriz" dedi.

Hep katma değer yaratacakları, müşterilerine katma değerli hizmetler sunacakları alanlar tespit edip o alanlarda büyüme hedefi güttüklerini dile getiren Ünlü, şirketi kurarken bir bankacı olan babası ile olan diyaloğu şöyle dile getirdi: " Şirket alım satım işleri yapmaya karar verdikten sonra aklına başvurayım diye babamla konuştum. Söylediğimde neredeyse kalp krizi geçiriyordu. Kariyerimi bırakıp maceraya atılmamı istemiyordu. 'Kim parayı kaybetmiş ki sen bulup Türkiye'ye getireceksin' dedi. O dönem Türkiye'de yüzde 60'ı aşkın bir enflasyonla sürekli krizler yaşanıyordu. Türkiye'ye gelen yabancı sermaye tutarı yıllık 500 milyon doları geçmiyordu. 'Biz doğru şekilde anlatırsak yatırımcılar da bunları görecek ve Türkiye'ye yatırım yapacaklar' dedim. İlk 5 yıl içinde krizlere ve zorluklara rağmen 5 kişiden 20 kişiye çıktık, Türkiye'ye gelen yabancı sermayenin yüzde 30'una aracılık etmeye başladık."

4 ANA FAALİYET ALANI VAR

Grupta toplam 11 şirket bulunduğunu belirten Ünlü, grubun en eski alanının yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman hizmetleri olduğunu, bunun içinde de yoğunluğun şirket alım satımından oluştuğunu söyledi. Kuruluşlarından bu yana 120'nin üzerinde işleme imza attıklarını 16 milyar dolarlık işlemin gerçekleşmesine aracık ettiklerini dile getiren Ünlü, şunları kaydetti: "Bu alanda yüzde 15 ile yüzde 20 arasında bir pazar payına sahibiz. Bu başlık altında yine borç senetleri, kredi temini gibi işlemlere de danışmanlık yapıyoruz. Orta ve uzun vadeli finansman temini konusunda şirketlere yurtiçi ve yurtdışı kurumlardan kaynak sağlıyoruz. İkinci alanımız kurumsal satış. 2005 yılında başladığımız iş alanı yurtdışındaki finansal yatırımcıların Borsa İstanbul'da yaptıkları yatırımlara hem aracılık hem araştırma hizmeti verdiğimiz bir iş alanı, yıllar itibariyle gelişti ve değişti. Kurumsal satışın altında piyasada öncü olduğumuz bir alan da Türk hisselerinin halka arz, ikincil arz ve blok satışlar yoluyla uluslararası alanda plase edilmesi. Üçüncü iş alanımız bireysel yatırımcılara dönük olarak yatırım danışmanlığı ve portföy yönetimi işlerimiz var. İnsanların birikimlerini değerlendirmek için mevduata alternatif olabilecek ürünlere ihtiyaç olduğunu görünce Daha isimli bir marka ile yatırım danışmanlığı yapmaya başladık. Dördüncü iş alanımız tahsili gecikmiş alacaklar. Onu da 2003 yılından bu yana yapıyoruz."