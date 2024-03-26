Halka arz takvimi yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bu hafta, halka arz olan şirketler arasında Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş. var. 27 Mart'tan itibaren talep toplamaya başlayacak olan firmaya dair tüm detayları bir araya getirdik. İşte, Ic Enterra Yenilenebilir Enerji hisse fiyatı, lot dağılımı ve talep toplama tarihleri...