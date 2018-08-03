Hallescher FC - Fortuna Köln maçı rakamları

Almanya 3. Lig maçında Hallescher FC ile Fortuna Köln, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 15:00. Hallescher FC, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Fortuna Köln, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 253 kodlu maçı oynayanlar; Hallescher FC galibiyet oranı 1.70, beraberlik oranı 3.10, Fortuna Köln galibiyet oranı 3.50. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Hallescher FC son haftadaki FSV Zwickau müsabasında 2-0 kazandı.

Fortuna Köln ise Paderborn maçında 2-4 yenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ