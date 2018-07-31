Halmstads - Degerfors sahaya çıkıyor

İsveç Superettan maçında Halmstads ile Degerfors, 31 Temmuz 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 20:00. 28 puanlı Halmstads 4. sırada bulunuyor, Degerfors 22 puana sahip ve 8. sırada. Halmstads, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Degerfors son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 405. İddaa'da Halmstads kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Degerfors kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Halmstads son hafta oynanan IFK Varnamo maçında 5-2 kazandı.

Degerfors, Trelleborg karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Halmstads, 11 gol attı ve 7 gol yedi.

Degerfors, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Degerfors, deplasmanda 11 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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