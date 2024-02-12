AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında: Canlarım! Ahbap başkanıyım. Ve siyasi bir kimliğe giremem. Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi. Onur duyuyorum. Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin. Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var."