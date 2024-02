AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif geldiğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından CHP Sözcüsü Deniz Yücel "Hatay meselesi gündeme gelmedi. Dolayısıyla kurumsal düzeyde Haluk Levent ya da başkasına adaylık teklif edilmesi söz konusu değil." dedi.

HALUK LEVENT: 3 KEZ ARANDIM

Haluk Levent X hesabından konuya dair yeni bir açıklama yayınladı:

"CHP sözcüsü Deniz Yücel “Haluk Levent ‘e kurumsal bir teklif yapmadık” demiş. Herkes arıyor beni. Haliyle açıklayayım. Evet bana yazılı bir teklif yapılmadı. Ben zaten yazılı bir resmi teklif geldi demedim. Sözlü yapıldı. Üst düzeyden yapıldı. 3 kez arandım. Konuştuk."

"Hatta “lütfen bu konuşmalar aramızda kalsın” dedim. Sabah gazeteciler art arda arayıp soru sordular. Şaşkınlıkla “kimden duydunuz?” dedim. Hepsi de parti içinden duyduk dediler.Haberi yapan gazeteci Murat Girel. Bence ona sorsunlar kimden duymuş diye. Keşke bu tartışmaların içinde hiç olmasaydım ama yapacak bir şey yok."

CHP’den Hatay Büyükşehir başkan adaylığı için teklif gelmesi hakkında:



Canlarım!

Ahbap başkanıyım.

Ve siyasi bir kimliğe giremem.

Diğer siyasi partilerden de teklifler geldi.

Onur duyuyorum.

Ama siyasete girmeyeceğime dair kararım kesin.

Bu ülke için yapacağımız çok şeyler var🙏 — Haluk Levent (@haluklevent) February 12, 2024

"HATAY'DA İTİRAF ETTİ"

CHP Sözcüsü Yücel partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, 6 Şubat depremlerinin 1'inci yıldönümünde yaşananların ağırlığını dün gibi hissettiklerini kaydederek, "Kâğıttan yapılmış gibi yıkılan binaları, O binaların altında yitip giden hayatları, yakınlarından iyi bir haber alabilmek için bekleyen vatandaşlarımızı ve tüm bunlar olurken sadece seyreden iktidarı unutmadık. Herkesin bildiğini, yaşadığını ve konuştuğunu Sayın Erdoğan; insan aklının ve vicdanının kabul etmeyeceği; 'bu kadar da kötülük olmaz' dedirtecek sözlerle Hatay'da itiraf etti." dedi

"EN GÜZEL CEVABI HATAY HALKIMIZ VERECEKTİR"

Yücel sözlerine şöyle devam etti: "'Oy vermezseniz hizmet yok' ne demek. Sen depremde yerle bir olmuş, taş üstünde taş kalmamış, en az 22 bin kişinin öldüğü Hatay'ı hizmet getirmemekle nasıl tehdit edersin Sayın Erdoğan. Sen nasıl bir adamsın? Sen nasıl bir cumhurbaşkanısın? Bu tehdit diline, bu halkını küçük gören, aşağılayan, diz çöktürmeye çalışan kibirli anlayışa, en güzel cevabı Hatay halkı ve milletimiz verecektir. 11 ilde milyonlarca vatandaşımızdan, devletin sıcak elini esirgeyen bu hükümet, 21'inci yüzyılda boş vaatlerle depremzedeleri kandırmakta bir sakınca görmedi."

"1 yıl içinde 319 bin konutu teslim edeceğini söyledi, söylediğinin 7'de birini yaptı. Televizyonlarda kampanyalarla toplanan 115 milyar liranın ise nereye harcandığı belli değil. Ama deprem bölgesine harcanmadığı kesin. Çünkü hala milyonlarca vatandaşımızın en temel ihtiyaçları karşılanmadı. Barınacak yerleri yok. Temiz içme suları, hijyen koşullarının sağlandığı tuvaletleri yok. Gidecek bir okulları, çalışacak bir işleri, tedavi olacakları hastaneleri yok."

ÖZHASEKİ'YE TEPKİ

"İnsanlar yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle yakınlarının, kayıplarının yasını bile tutamadı. Her şey bu kadar ortadayken, İnsanı insanlığından utandıran bir açıklama daha yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki'ye göre depremzedeler, 'Bak evimiz yıkıldı ama iyi olmuş, villamız oldu' diyorlarmış. Sen nasıl bir insansın Sayın Özhaseki? Yıllarca bakanlık yaptın, bu millete hizmet ettin, Hiç mi insanlık öğrenmedin? Orada insanlar öldü, çocuklar öldü, aileler, hayatlar yok oldu. Bakan Özhasaki kalkmış 'Depremzedeler deprem oldu, oh ne iyi oldu, villa sahibi olduk diye seviniyorlar' diyor. AK Parti'nin her olaydan siyasi rant ve oy devşirme çabası artık rezil bir boyuta ulaştı. Vicdansızlıkta, insafsızlıkta, utanmazlıkta sınır tanımayan bu zihniyet, bu memleketin başına gelmiş en büyük kötülüktür" diye konuştu.

TERÖRÜ LANETLEDİ

Terörü lanetleyen Yücel, yaralılara da acil şifalar dileyerek, şunları söyledi:

"Teröristleri etkisiz hale getiren kahraman emniyet görevlilerimize bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Terörün, huzurumuzu ve birliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. Fakat huzurumuzu bozmaya çalışan sadece terör değil, terör kadar tehlikeli AK Parti hükümeti ve yancısı MHP'dir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısını Cumhuriyet Halk Partisi'ne bağlama şuursuzluğunda bulundu. Bu bizi tabii ki şaşırtmadı."

"CHP BU DEVLETİ KURAN PARTİDİR"

"Her seçim öncesinde olduğu gibi adil ve eşit bir yarışı göze alamayan iktidar ve payandası, fütursuzca iftira atmaya başladı. Oysaki tıpkı Santa Maria Kilisesi'nde olduğu gibi Çağlayan Adliyesi'ndeki terör saldırısı da Türkiye'deki istihbarat ve güvenlik zafiyetini bir kez daha ortaya koymuştur. Durum bu kadar açıkken, bu hain saldırıları Cumhuriyet Halk Partili belediyelerle özdeşleştirmeye çalışmak en hafif tabiriyle kişiliksizlik ve alçaklıktır. AK Parti ve MHP'ye sesleniyorum; CHP'yi terör örgütleriyle aynı cümlede kullanamazsınız. CHP bu devleti kuran partidir. Bugüne kadar yıllarca insanlarımızın milliyetçi duygularını sömürerek siyaseten var oldunuz. HÜDA-PAR ile aynı safta olan sizler, terör örgütleri konusunda ahkâm kesecek konumda değilsiniz. MHP Genel Başkanı da bu acizlikten nasibi almış olmalı ki DEM partinin, İstanbul'da aday çıkarmasına sinsi bir planın parçası demiş. Sayın Devlet Bahçeli bir rekabetten, nasıl sinsi bir plan çıkardı bilemiyoruz ama 'sinsilik' deyince bu ülkedeki tek adresin kendisi olduğunu biliyoruz."

"İSTANBUL İTTİFAKI KURACAĞIMIZI İFADE ETTİK"

Deniz Yücel ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yücel, bir basın mensubunun sorduğu, Haluk Levent'in adaylık iddialarına ilişkin, "Hatay meselesi gündeme gelmedi. Dolayısıyla kurumsal düzeyde Haluk Levent ya da başkasına adaylık teklif edilmesi söz konusu değil. Hatay adayı konusunda toplantımızın ikinci bölümünde böyle bir görüş öneri gelirse toplantımızın ikinci bölümünde değerlendiririz" dedi.

"SİYASİ PARTİLER İSTEDİKLERİ ADAYI ÇIKARTABİLİRLER"

Bir basın mensubunun sorduğu, 'CHP seçmene oylarıyla meclise taşınmış milletvekillerinin sizin İstanbul adayınızı değil Cumhur İttifakı'nın adayını desteklemesi sorun değil mi?' sorusuna ise Yücel, "Genel Seçim İttifakı geçmişte kaldı. O dönemin koşulları bunu gerektirdi. Şu anda bir yerel seçim arifesindeyiz. Yerel seçim dengeleri farklıdır. Siyasi partiler istedikleri adayı çıkartabilirler, siyaseten geçmişte bir birliktelik yapılıp da daha sonra buna aykırı hareket edilirse bunun da halkımız nezdinde, seçmen nezdinde elbette bir karşılığı olur. Ama o süreç geride kalmıştır. Yerel seçim arifesindeyiz. Biz ittifakımızı sandıkta kuracağımızı, Türkiye ittifakı kuracağımızı, İstanbul ittifakı kuracağımızı ifade ettik. Neticede istediği adayı herkes destekleyebilir. Demokrasinin olmazsa olmazıdır" yanıtını verdi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.