Ham Kam - Mjöndalen maç önü

Norveç 1.Lig maçında Ham Kam ile Mjöndalen, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:00. 36 puanlı Ham Kam 10. sırada bulunuyor, Mjöndalen 54 puana sahip ve 2. sırada. Ham Kam son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 5 yenilgi ile oynadı. Mjöndalen son 5 mücadelede 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 420 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ham Kam kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.20, Mjöndalen sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Ham Kam önceki hafta Mjöndalen mücadelesinde 1-2 yenildi.

Mjöndalen ise Ham Kam karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Ham Kam, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Ham Kam, kendi sahasında 21 gol attı, 19 gol yedi.

Mjöndalen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 9 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mjöndalen, 23 gol atarken 9 gol yedi.

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