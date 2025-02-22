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        Haberler Dünya Hamas: Arabuculular İsrail'e baskı yapmalı | Dış Haberler

        Hamas: Arabuculular İsrail'e baskı yapmalı

        İsrail'in esir değişimi anlaşması kapsamında Filistinli esirleri bırakmaması sonrasında Hamas'tan açıklama geldi. İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirten Hamas yetkilisi, arabulucuların İsrail'e baskı yapması gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 22:02 Güncelleme: 22.02.2025 - 22:09
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        Hamas: İsrail'e baskı yapılmalı
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        İsrail ile Hamas arasındaki esir değişimi anlaşmasının 7. turunda serbest bırakılması gereken Filistinli esirler saatler geçmesine rağmen serbest bırakılmadı.

        Hamas ise Filistinli esirlerin serbest bırakılması için arabulucuların devreye girmesini talep ederken, İsrail'in ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

        El-Cezire'ye konuşan Hamas yetkilisi ise direnişin seçeneklerinin bitmediğini ve İsrail'i hâlâ anlaşmaya zorlayabileceğini belirtirken, Netanyahu'nun savaşı sürdürmek istediğini ifade etti.

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