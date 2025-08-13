Habertürk
Habertürk
        Hamas, Gazze'de ateşkes için Kahire'de

        Hamas, Gazze'de ateşkes için Kahire'de

        Hamas, Halil el-Hayye başkanlığındaki bir heyetin resmi davet üzerine Mısır'a gelerek Gazze Şeridi'ndeki İsrail saldırılarını durdurma ve insani yardımların girişine izin verme yollarını görüşmek üzere ön temaslara başladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 03:21 Güncelleme: 13.08.2025 - 03:26
        Hamas, Gazze'de ateşkes için Kahire'de
        Hamas yöneticilerinden Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, heyetin Mısır’ın daveti üzerine Kahire’ye ulaştığını ve Gazze’deki savaşın yanı sıra Batı Şeria, Kudüs ve Mescid-i Aksa’daki son gelişmelerin ele alınacağını belirtti.

        Nunu, "Dr. Halil el-Hayye başkanlığındaki Hamas heyeti, Gazze’deki imha savaşına son vermek, insani yardımların girişini sağlamak ve halkımızın acılarını dindirmek amacıyla Mısırlı yetkililerle istişarelerde bulunacak." ifadelerini kullandı.

        Görüşmelerde ayrıca, Filistin iç uzlaşısına ulaşmak, ulusal birlik çabalarını ilerletmek ve Mısır ile ikili ilişkileri geliştirmek konularının gündemde olacağına işaret eden Nunu, şunları kaydetti:

        "Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi liderliğinde Mısır’ın bugüne kadar gösterdiği tüm çabaları takdir ediyoruz. Mısır ile ilişkilerimiz sağlam ve güçlü, ortak çalışmalarımız kesintisiz sürüyor."

        İSRAİLLİ MÜZAKERE HEYETİ ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

        İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismini vermek istemeyen kaynaklara dayandırdığı haberde, "kısmi bir anlaşma teklif edilse dahi, müzakerelerde mevcut aşamada ilerleme sağlanıp sağlanamayacağı konusunda İsrail müzakere heyeti üyeleri arasında görüş ayrılığı bulunduğu" belirtilmişti.

        İsrail müzakere heyeti üyeleri arasındaki anlaşmazlığa ilişkin detay verilmeyen haberde, Hamas heyetinin, Mısır'daki temasları sırasında hareketin silah bırakması ve 50 esirin tek seferde serbest kalmasını sağlayacak "kapsamlı bir anlaşma" girişimini ele alacağı iddia edilmişti.

        Haberde, arabulucuların İsrail ve Hamas’ın gelecek günlerde müzakere masasına dönmeleri için baskıyı artırmasının beklendiği kaydedilmişti.

        Hamas, birçok kez, "direnişin silahsızlandırılması" ya da Gazze’den çekilmesi yönündeki her türlü öneriyi reddetmiş, Gazze’nin geleceğine ilişkin her türlü düzenlemenin Filistinli tarafların uzlaşısıyla yapılması gerektiğini vurgulamıştı.

        AA'nın haberine göre; Gazze'de 20'si sağ olmak üzere 50 İsrailli esirin bulunduğu tahmin ediliyor.

        Hamas, birçok kez İsrail'in soykırımı sona erdirmesi, İsrail ordusunun Gazze’den çekilmesi ve Filistinli mahkumların serbest bırakılması karşılığında esirleri "tek seferde" serbest bırakmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

        Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistinli grupların silahsızlandırılmasını da içeren yeni şartlar öne sürerek bu öneriden kaçınıyor.

