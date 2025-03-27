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        Haberler Dünya Hamas'ın sözcüsü Kanu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında öldü | Dış Haberler

        Hamas'ın sözcüsü Kanu, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında öldü

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında, Hamas'ın Sözcüsü Kanu'nun hayatını kaybettiği açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 07:28 Güncelleme: 27.03.2025 - 07:28
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        Hamas'ın sözcüsü İsrail'in saldırısında öldü
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        Hamas'ın Sözcüsü Abdullatif el-Kanu'nun, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya kasabasına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybettiği bildirildi.

        Hamas'a bağlı El Aksa TV'nin haberinde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya el-Beled bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında Kanu'nun çadırını hedef aldığı belirtildi.

        Haberde, Kanu'nun çadırının bombalanması sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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