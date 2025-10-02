Habertürk
        "Hamas planı reddederse gerilim artacak" | Dış Haberler

        "Hamas planı reddederse gerilim artacak"

        Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına dair açıklamalarda bulundu. Abdülati, Trump'ın vizyonunu desteklediklerini belirtirken, Hamas'ın planı reddetmesi durumunda gerilimin artacağını söyledi.

        Giriş: 02.10.2025 - 20:45 Güncelleme: 02.10.2025 - 21:02
        Mısır: Hamas planı reddederse gerilim artacak
        Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdülati, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Abdülati, Trump'ın Gazze'de savaşı bitirmek için önerdiği planı desteklediklerini belirtirken, giderilmesi gereken boşluklar olduğunu dile getirdi.

        Mısır Dışişleri Bakanı, Hamas'ın planı reddetmesi hâlinde zor olacağını ve gerilimin artacağını ifade etti.

        Abdülati "Eğer siyasi irade varsa, Trump'ın planının uygulanabileceğini düşünüyorum. Ancak mesele katılım gerektirmekte." dedi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinin ardından paylaşılan plana göre, Gazze'nin Filistinlilerden oluşan apolitik, teknokrat bir komite tarafından yönetilmesi öngörülüyor.

        Plana göre, İsrail'in kademeli olarak Gazze'den çekilecek.

        İlgili plan ayrıca, Donald Trump'ın başkanlık yaptığı Barış Kurulunun denetleyici pozisyonda olmasını öngörüyor.

        Hamas'tan yapılan açıklamada, planın iyi niyetle inceleneceği ve yanıt verileceği bildirilmişti.

