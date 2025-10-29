Hamas'tan uluslararası topluma çağrı

Hamas, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere yönelik saldırılarını durdurması ve ateşkes anlaşmasına tam olarak uyması için uluslararası topluma baskı çağrısında bulunarak, İsrail’in “yeni bir gerçeklik” dayatmasına izin verilmeyeceği vurgusunda bulundu.

Hamas, İsrail’in dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik, aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu 104 Filistinlinin yaşamını yitirdiği hava saldırılarının ardından açıklamada bulundu.

Açıklamada, “Gazze halkımıza yönelik hain saldırıların tırmanması, İsrail’in ateşkes anlaşmasını baltalama ve (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu’nun faşist hükümetine suçlarını sürdürmesi için siyasi bir kılıf sağlayan ABD, suç ortaklığı altında yeni gerçeklikler dayatma niyetini açıkça ortaya koyuyor.” ifadesi yer aldı.

ABD yönetiminin İsrail’e karşı taraflı tutumunun, Filistinli kadın ve çocukların kanının dökülmesine fiili bir ortaklık teşkil ettiğine dikkat çekilen açıklamada, bunun İsrail’in saldırganlığının devamını doğrudan teşvik ettiğini vurgulandı.

Açıklamada, İsrail’in “bu tehlikeli gerilimden”, bunun sahadaki ve siyasi sonuçlarından, ayrıca “Trump planını” ve ateşkes anlaşmasını engelleme girişiminden tamamen sorumlu olduğu belirtildi.

Tüm fraksiyonlarıyla birlikte Filistin direnişinin anlaşmaya bağlı kaldığına işaret edilen açıklamada, direnişin, “düşmanın (İsrail) silah gücüyle yeni gerçeklikler dayatmasına izin vermeyeceği” vurgulandı.

Açıklamada, ayrıca, arabulucular ve garantör ülkeler, saldırıların durdurulması konusunda tüm sorumluluklarını üstlenme ve İsrail hükümetine katliamlarını sonlandırması ile anlaşma şartlarına tam olarak uyması için derhal baskıda bulunma çağrısı yapıldı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması, 9 Ekim'de Mısır'daki müzakereler sonucunda İsrail ile Hamas arasında sağlanarak, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia eden İsrail'in dün akşamdan itibaren Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği şiddetli saldırılarda 46'sı çocuk 104 Filistinli hayatını kaybetmiş, 253 kişi de yaralanmıştı.