Meral Yıldız'ın özel haberine göre, olay 4 Aralık'ta Erciş'e bağlı Deliçay Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akşam saatlerinde evine giden Erhan E., 3 aylık hamile eşi R.E.'ye saatlerce şiddet uyguladı.

Sabah saatlerinde ise pompalı tüfekle R.E.'ye iki el ateş etti. Mermilerden biri genç kadının karnına isabet etti. Daha sonra 112'yi arayan Erhan E., öldüğünü düşündüğü eşi için "intihar etti" diye ihbarda bulundu. Hastaneye kaldırılan R.E. ameliyata alındı. Durum hastane yönetimi tarafından kolluk güçlerine bildirildi.

Kasten adam öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla gözaltına alınan Erhan E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Zanlının, ifadesinde kendisini aldattığından şüphelendiği için eşini vurduğunu söylediği öğrenildi.

Olayın ardından R.E.'nin ailesi, Erhan E.'den şikayetçi oldu. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı da davaya müdahil olacakları belirtildi. YAKA-KOOP aktivisti Gülmay Gümüşhan da, olayın takipçisi olacaklarını söyledi.

"BALTA İLE DARP ETTİ"



R.E.'nin kardeşi Zorbey Bayramhan, ablasının 5 yıl önce görücü usulü evlendiğini ifade ederek, "Ablam 3 yıl önce de darp edilmişti. Biz de bu olayın ardından ablamızı eve getirdik. Ancak daha sonra aile büyükleri araya girip barıştırdılar. 'Bir daha böyle bir şey olmayacak' dediler. 4 Aralık'ta sabaha kadar balta ile ablamı darp etti. Daha sonra pompalı tüfekle 2 el ateş etmiş. Ablam 3 aylık hamileydi. Çocuk darp sonucu karnında ölmüştü. Ablam silahla vurulunca birçok iç organı zarar gördü. Ve şu an sol bacağını hareket ettiremiyor" dedi. Ablasının yıllardır şiddet gördüğü halde kendilerine söylemediğini söyleyen Bayramhan, "Ablamın kocasının en ağır şekilde ceza alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

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