Hamilelikte kalp çarpıntılarına dikkat!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Hamilelikte kalp çarpıntılarına dikkat!

Avrupa Kardiyoloji Derneği Akut Kardiyovasküler Hastalıklar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, hamilelikte görülen kalp çarpıntılarından bazılarının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu

Hamilelikte kalp çarpıntılarına dikkat!
AA

Avrupa Kardiyoloji Derneği Akut Kardiyovasküler Hastalıklar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, hamilelikte görülen kalp çarpıntılarından bazılarının ciddi sonuçlar doğurabileceği uyarısında bulundu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı da olan Görenek, yaptığı yazılı açıklamada, Amerikan Kalp ve Aritmi Derneklerince hazırlanan "Gebelerde Kalp Çarpıntıları Kılavuzu"nun, ABD'nin New Orleans kentinde düzenlenen uluslararası kongrede sunulduğunu bildirdi.

Görenek, kendisinin de yazarları arasında bulunduğu kılavuzun sunumunu, kongrede ABD'li 3 bilim insanıyla yaptıklarını ifade etti.

BAZEN DİKKATE ALINMASI GEREKEN RİTİM BOZUKLUKLARI DA GÖRÜLEBİLİR

Hamilelerde zaman zaman çarpıntı sorunlarının olabildiğini belirten Görenek, şu bilgileri verdi: "Çarpıntıların önemli bir kısmı hamileliğin normal seyri sırasında olabilecek, kötü neticeler vermeyen çarpıntılardır ancak bazen daha ciddi ve önem verilmesi gereken ritim bozuklukları da gelişebilmektedir. Bu tür çarpıntıların bir kısmı kalbin kulakçıklarından kaynaklanan hızlı ritimler şeklindedir. Bu hastalarda gebeliğin haftasına ve çarpıntının türüne göre ilaç tedavilerinden yararlanabiliyor ya da ablasyon, yani radyo dalgalarıyla yakma, dondurma işlemleri yapabiliyoruz. Kalbin karıncıklarından kaynaklanan çarpıntılar daha ciddi oluyor. Bahsedilen tedavi yaklaşımlarına ilave olarak zaman zaman şoklama özelliğine sahip kalp pillerini de bu tür rahatsızlığı olan gebe hastalarda kullanmamız gerekebiliyor. Bazı durumlarda hastaların kalp hızı çok düşülebiliyor. Böyle bir durum varsa ve özellikle de bayılmalar oluyorsa kalp ritmini hızlandıran pilleri kullanabiliyoruz."

Prof. Dr. Görenek, hamilelikte bu tür durumların tedavisinin yönlendirilmesinde kardiyoloji ve kadın doğum, hatta çocuk hekimlerinin işbirliği içinde çalışmaları gerektiğini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

"NASH dünyada Hepatit B ve C’nin önüne geçti"
SAĞLIK Korkunç! Hepatit B ve C’nin önüne geçti
Yeni kalp nakli yöntemi, daha fazla hastaya 'hayat kurtaran ameliyat' şansı tanıyabilir
SAĞLIK Yeni kalp nakli yöntemi daha çok hastayı kurtarabilir
Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur? Kolaya rengini veren madde kanser yapıyor!
SAĞLIK Kola içtiğinizde vücudunuza ne olur?
Kolesterolü düşürerek, kalp krizini önlüyor! İşte damarları açarak kalbe iyi gelen süper besinler...
SAĞLIK Damarları açarak kalbe iyi gelen süper besinler
Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek! Bu içecekler bağırsakların düşmanı!
SAĞLIK Bağırsak sağlığınız için en kötü 9 içecek!
Loş ışıkta kitap okumak gözleri bozar mı? Yetersiz ışık göz sağlığına zararlı mı?
SAĞLIK Loş ışıkta kitap okumak gözleri bozar mı?
10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür! Hem sağlıklı hem de aç bırakmadan fazla yağlardan kurtarıyor... Her gün bir kase yetiyor
SAĞLIK 10 günde 5 kilo verdiren muhteşem kür!
Mesane kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor! Bu belirtiler varsa dikkat, hemen doktora başvurun
SAĞLIK Mesane kanserinde erken teşhis hayat kurtarıyor! Bu ...
Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri...
SAĞLIK Kahve sizin için iyi mi? İşte bilimin söyledikleri
Kalorisi düşük kahvaltı tarifleri ile güne zinde başlayın! İşte kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi...
SAĞLIK Kilo aldırmayan 10 kahvaltı önerisi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.