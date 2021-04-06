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Hamiline pay senetleri için MKK zorunluluğu

Ticaret Bakanlığı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye bildirilmesi ve kayıt altına alınması ilişkin esasları belirledi

Hamiline pay senetleri için MKK zorunluluğu
Reuters

Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) bildirilmek üzere hamiline yazılı pay senedi ihraç eden anonim şirketlere başvuracaklar.

Ticaret Bakanlığı'nın, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan hamiline yazılı pay senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ'ye bildirilmesi ve kayıt altına alınması ilişkin esasları belirleyen tebliğine göre, yapılacak bildirimde; MKK tarafından verilecek hizmetlerden, tahakkuk edecek vergilerle birlikte şirketlerden; 150 TL kayıt ücreti, 50 TL bildirim ücreti ve 150 TL pay sahipleri çizelgesi olmak üzere toplam 400 TL, pay sahiplerinden de 50 TL devir bildirim ücreti tahsil edilecek.

Pay sahiplerinin, hamiline yazılı pay senedi ihraç eden anonim şirketlere başvurmamaları halinde Kanundan doğan paya bağlı haklarını başvuruda bulununcaya kadar kullanamayacak.

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