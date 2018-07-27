Hamilton - Airdrie Utd. maçı rakamları

Hamilton ve Airdrie Utd., 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü İskoçya Lig Kupası Grup F maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. 4 puanlı Hamilton 4. sırada bulunuyor, Airdrie Utd. 6 puana sahip ve 2. sırada. Hamilton son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Airdrie Utd., son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 317. İddaa'da Hamilton kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Airdrie Utd. kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Hamilton son hafta oynanan Cowdenbeath maçında 1-3 yenildi.

Airdrie Utd., Dunfermline Athletic karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Hamilton, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 0 gol yedi.

Airdrie Utd. ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Airdrie Utd., 3 gol atarken 0 gol yedi.

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