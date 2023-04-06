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Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!

Son zamanlarda sosyete camiasının gözde isimlerinden Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemde olan güzel oyuncu Hande Erçel, sosyal medya hesabında 30 milyon takipçiye ulaştı. Yayınladığı her pozla rekor beğeni alan ünlü isim, son pozuyla 2 milyonun üzerinde beğeninin sahibi oldu.

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  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!

    Hakan Sabancı ile adı aşk dedikodularına karışan Hande Erçel, Paris dönüşü objektiflere yakalanmasıyla çıkan söylentileri doğrulamış oldu. Yaşadığı ilişkiyle sosyal medya hesabında da 30 milyonu aşkın takipçiye ulaşan güzel isim paylaşımlarıyla da rekor beğeniler alıyor.
  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!

    Rol aldığı projelerin yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Hande Erçel, sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle magazin gündeminde adından sık sık söz ettiren ünlü isimler arasında yer alıyor. 
  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!

    Son olarak Milano'ya giden ve özel bir davete katılan Hande Erçel, tercih ettiği siyah dekolteli tulumuyla verdiği pozlarla sevenleri tarafından 3.7 milyon beğeni almıştı.
  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!

    Sosyal medya hesabında 30 milyon aşkın takipçisi olan Hande Erçel, son olarak siyah parıltılı kombiniyle verdiği pozlarını sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel oyuncuya 2.4 milyon beğeni ve 12.5 bin yorum geldi.
  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!

    İşte Hande Erçel'in rekor beğeni alan pozları...
  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!
  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!
  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!
  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!
  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!
  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!
  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!
  • Hande Erçel rekora doymuyor! Pırıltılı kombiniyle verdiği poza milyonlarca beğeni geldi!

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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