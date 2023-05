Hande Erçel: Seni çok özledim pudra kokulu annem

"HER GÜN DAHA DA ÖZLÜYORUM SENİ"



Hande Erçel, annesinin ölüm yıl dönümünde de sosyal medya hesabından şu satırları yayınlamıştı:



Biz büyürken evde 3 kızdık böyle, 3 deli kız... Sen aramızdan ayrılalı 1 sene oldu. Biz yine 3 kızız... Senin öğretilerinle büyüyoruz, büyütüyoruz... Her gün daha da özlüyorum seni pudram... Her adımım sana biraz daha gurur vermek için, biraz daha yüzünü güldürmek için... 'Yapamam' dediğim o zamanlara bakıyorum omzumda hiç düşünemediğim kadar büyük yükleri taşıma kuvvetim varmış. Annem olduğun için çok şanslıyım.



Fotoğraflar: Instagram