Hande Kazanova'dan 06 -12 Ağustos 2018 haftalık burç yorumları
06.08.2018 - 01:47 | Güncelleme:
Bu hafta hangi burcu neler bekliyor? Temmuz ayının son, ağustos ayının ilk günlerinde nelere dikkat edilmeli? Hande Kazanova 06 -12 Ağustos haftası burçları yorumladı. İşte haftalık burç yorumları ve 12 burcun dikkat etmesi gereken konular...
1
1|36
Koç Burcu:
Haftaya iletişiminiz yüksek bir şekilde başlayabilirsiniz sevgili Koç ve yükselen Koçlar. Tutulmaya doğru giderken bu hafta parasal harcamalarınızda abartıdan ve aşırı iyimserlik etkisinden uzak durmaya çalışmalısınız.
Salı günü itibarıyla özel hayatınıza ve ikili ilişkilerinize yatırım yapmaya başlıyorsunuz. Sevdiğiniz insanla olan ilişkilerinizi güzelleştirebilir, karşı cinsle vakit geçirmekten hoşlanabilirsiniz. Popülerliğiniz artabilir, yine ortaklaşa işlerinizde de güzel sonuçlar alabilirsiniz. Taşınma, davalarla ilgili alanlarda güzel şanslar yakalayabilirsiniz.
2
2|36
Çarşamba günü kadın, erkek ilişkileriniz güçlü güçlü akabilir, hayatınızda biri yoksa arkadaş çevrenizden bir insanla tanıştırabilirsiniz diğer yandan ilişkiler anlamında Cuma günü dikkatli adımlar atmalısınız. Göz önünde olacağınız ortamlarda, sorumluluk gerektiren ilişkilerde sorunlar yaşayabilirsiniz. Karşı taraftan beklediğiniz ilgiyi görmeniz kolay görünmüyor.
3
3|36
Cumartesi oluşan Parçalı Güneş Tutulması aşk hayatınızda yeni ve hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Daha önceden yarım kalmış, bitmemiş veya tamamlanmamış bir ilişkiniz olduysa bu dönemde bu ilişkinizle ilgili önemli kararlar karşınıza gelebilir. Çocukla ilgili konularda da hızlı gelişmeler oluşabilir. Riskli adımlar atacaksanız, bu tutulma sırasında abartma riskiniz olduğu için yapmamaya özen gösterin.
Bu hafta olumsuzluklar karşısında gerçek gücünüzü göstermeli, kim ve ne olduğunuz konusunda egodan, abartıdan uzak durmalısınız sevgili Koçlar. Hayata keyifle yaklaşmanız gereken bu dönemde yanlış ifadelerden kaçının, size değer veren insanlarla daha özel anlar paylaşmalısınız.
4
4|36
Boğa Burcu:
Haftanız parasal alışverişlerinizle, parasal konularda mantıkla hareket ederek başlayacak sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Eğitime ve kendinizi geliştirmeye yönelik üstlendiğiniz sorumluluklar bu hafta içsel gerilimlere neden olabilir. Özel ilişkilerinizde abartıdan, cesur hareketlerden olumlu faydalanmaya çalışın.
Salı günü itibarıyla çalışmak ve üretmekten mutluluk duyacağınız bir döneme gireceksiniz. Başkalarına hizmet etmek önem kazanıyor. Bir arada olduğunuz beraber çalıştığınız veya yanınızda çalıştırdığınız kişilerle olan ilişkileriniz çok iyi olacak. Yine bu 3 haftalık süreçte sağlığınızı önemseyeceksiniz yalnız tatlı ve zengin yiyeceklere olan düşükünlüğünüz artabilir. Bu da kilo alımına müsait olduğunuzu gösteriyor.
5
5|36
Çarşambagünü iş hayatınızda olumlu ve verimli ilişkiler kuracak, işlerinizde rahat enerjiler altında olacaksınız yalnız önemli bir iş veya sağlığa dayalı seyahatleriniz varsa bu alanlarda Cuma günü desteklenmiyorsunuz. Zorlanmalar oluşabilir ve olumsuzluklar karşısında moralinizi bozabilirsiniz. Aradığınız cevaplar aile ortamlarınızla ve kendi yaklaşımlarınızla şekillenecek.
6
6|36
Cumartesi günü öğle saatlerinde gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulması, aile hayatınızı ve yuvanızı etkileyecek sevgili Boğalar. Bu alanlarda hızlı ve beklenmedik gelişmeler içine girilebilir. Taşınma, yer değiştirme, ev kurma, gayrimenkul alma, satma, kiralama gibi etkileriniz yüksek ama ne karar alırsanız alın fazla uçmayın, açılmayın ve aşırı iyimserliğe teslim olmayın.
Tutulmaya doğru ilerlerken bu hafta davranışlarınızı iyi gözlemlemeniz, gururdan, kibirden ve egodan kesinlikle kaçınmanız gerekecek sevgili Boğalar. Ailenizdeki insanlara karşı tevazuyu elden bırakmayın. Bol keseden vereceğiniz sözler sonrasında başınıza iş açabilir.
7
7|36
İkizler Burcu:
Haftaya duygusal olarak iniş çıkışlı ama bir o kadar da kendi isteklerinize odaklanarak giriş yapacaksınız sevgili İkizler ve yükselen İkizler. Bu hafta eğer çalışıyorsanız iş alanlarınızda ve iletişim halinde olacağınız insanlara karşı çoşkulu ve abartılı tavırlarınız ön plana çıkabilir. Yakın çevrenizdeki insanlara karşı kibir, gurur, kısaknçlık gibi etkilere dikkat edin. Parasal sorumluluklarınız ve ödemeleriniz içsel gerginliklerinizi arttırabilir.
8
8|36
Salı günü itibarıyla aşk hayatınızda sevginizi göstereceğiniz, dengeyi sağlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Partileri, eğlenmeyi sevecek, flörtöz olmaktan mutluluk duyacaksınız. Hayatınızda birisi varsa paylaşımlarınız artabilir, bir arada plan yapmaktan mutluluk duyabilirsiniz. Çocuğunuz varsa onunla olan ilişkilerinizin de artacağı bir dönem olabilir. Tatil ve seyahat planlarınızda hayatınızda biri yoksa tanışabilirsiniz veya sevdiğinizle güzel planlar oluşabilir, bu etki Çarşamba günü devrede olurken Cuma günü ilişkilerinize dikkat edin. Hem parasal yönden, hem de duygusal anlamda zorlanmalar oluşabilir.
9
9|36
Cumartesi günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması yakın çevrenizde olup bitenleri karşınıza getirebilir. Satış, reklam, tanıtım, pazarlama, ulaşım, bilgisayar, network işinden biriyle uğraşıyorsanız bu alanda önemli ve hızlı kararlar ve adımlar devrede olabilir ama yeni başlangıçlardansa daha önceden konuşulmuş ve yarım kalmış, tamamlanması gereken işlerinizi hızlandırın. Yine yakın çevrenizdeki insanların hayatı da bu tutulmada mercek altında olacak.
Tutulmaya doğru giderken bu hafta yakın çevre iletişiminizde daha dikkatli olmalısınız. Bana birşey olmaz tavrı hata yaptırabilir, gururdan, kibirden ve anlık öfkelerden uzak durun sevgili İkizler. Çevrenizdeki insanlarla beraber büyüyeceğiniziaklınızdan çıkarmayın.
10
10|36
Yengeç Burcu:
Haftanıza çok önemli işlerle uğraşmak istemeyerek başlıyorsunuz sevgili Yengeç ve yükselen Yengeçler. Ruhunuzu tatmin edecek işlerin peşinden koşturabilir, yurtdışı bağlantılı işleriniz varsa bu alanlara daha çok vaktinizi harcayabilirsiniz. Bu hafta parasal konularda çok açılmadan, yere sağlam basarak planlar yapmaya özen gösterin. Özel hayatınızın ve ortaklı işlerinizin sorumlulukları içsel gerginliklerinizi arttırabilir. Başkalarına verdiğiniz sözler üzerinden kendinizi çok fazla zorlamayın.
11
11|36
Salı günü ve sonrası 3 hafta boyunca aile hayatınızda, sevdiklerinizle vakit geçireceksiniz. Evinizde dekorasyon, boya, badana, tadilat veya tamirat işleri hızlanabilir. Evinizde misafir ağırlamak isteyebilirsiniz. Aile büyüklerinizle ve ev hayatınızda dengeyi sağlamak isteyeceğiniz bir dönem olabilir. Çarşamba günü eviniz için yapacağınız ödemeler ve harcamalar konusunda şanslı etkileriniz devrede olurken, Cuma günü aile hayatınızda bazı zorlanmalara açık görünüyorsunuz. Karşı tarafla olan bağlarınızı anlamsız çıkışlarla zedelememelisiniz.
12
12|36
Cumartesi günü oluşan Parçalı Güneş tutulması, maddi konuları hızlandırıyor. Güzel gelişmeler karşınıza gelebilir. Bu süreçte ne kadar esnek olursanız o kadar değişik ve farklı fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Parasal konularda ilerlemelerinizde abartıdan ve aşırı iyimserlikten uzak durun. Sonra vereceğiniz sözleri tutmakta zorlanabilirsiniz.
Tutulmaya doğru giderken bu hafta partnerinizin sizi yönlendirmesine aşırı tepki verebilir ve parasal konularda fikirsel olarak anlaşmazlıklar içine girebilirsiniz. Egonuzu, düşüncelerinizi kontrol edin. Kibir ve gururdan uzak durun.
13
13|36
Aslan Burcu:
Haftanız sosyal ortamlarınızdaki hareketlilik ve arkadaşlarınızla arttıracağınız iletişiminizle başlıyor sevgili Aslan ve yükselen Aslanlar. İş ve sağlık sorumluluklarınız hayata keyifle bakmanızı engelleyebilir veya siz hiçbirşey yokken bile içsel gerginlikler ve stres hissedebilirsiniz. Bu hafta aile ve ev konularında aşırı abartıdan ve fazla iyimserlikten kaçının.
Salı günü itibarıyla yakın çevrenizle olan bağlarınızı kuvvetlendireceksiniz. Akrabalarınız, komşularınız, kardeşleriniz, yakın çevrenizde bulunan insanlardan keyif alacak, daha fazla paylaşım içine gireceksiniz. Yine bu tarih ve sonrasında eğitim ve öğrenim hayatınızda oldukça verimli bir sürece ilerleyeceksiniz. Eğitim konularını ön plana alabilir, geleceğinizi ilgilendirecek önemli seçimlerde bulunabilirsiniz. Satış, reklam, tanıtım ve pazarlama adına girişimciliğinizi destekleyen ilişkiler devreye girebilir.
14
14|36
Çarşamba günü ilişkilerinizde güzel ve şanslı etkiler oluşurken Cuma günü ilişkilerinizde bazı zorlanmalara açık olacaksınız. Beraber iş yaptığınız ya da yanınızda çalıştırdığınız insanlara karşı dikkatli olun. Kendinizi yalnız hissedebilirsiniz.
15
15|36
Cumartesi günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması hayatınızda çok önemli değişimleri içeriyor. Özellikle doğum tarihiniz 11 Ağustos’a yakın bir zamandaysa önemli ve beklenmedik değişimlere hazır olmalısınız. Hayatınızın yapısı değişebilir. Daha önceden planladığınız ama yapmadığınız konular hızlanıyor. Hayatınızı değiştirecek önemli kararlar oluşabilir. Bu tutulmada Yakın çevrenizdeki ilişkilerde bazı sıkıntılara açıksınız.
Tutulmaya doğru giderken bu hafta herşeyin sizin istediğiniz gibi olmasını ve şekillenmesini isteyebilir, kontrolcü yapınızla hareket edebilirsiniz. Diğer yandan eğer çok abarttıysanız ailenize vereceğiniz sözleri tutmak kolay olmayacak sevgili Aslanlar.
16
16|36
Başak Burcu:
Haftanız iş alanlarınızda ve kariyerinizde oluşacak planlarınızı harekete geçirerek başlıyor sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Özel hayatınızın sorumlulukları içsel streslerinizi bu haftabaşında arttırabilir. Yakın çevrenizdeki insanlar önemli işlerde ve girişimlerinizde size gaz verebilirler. Bu dönemde yapabileceklerinizden çok planlarınız üzerine yoğunlaşmalı, hayata karşı kendinizi akışa bırakmalısınız.
Salı günü itibarıyla birkaç ay boyunca iş ve gelecek konularında yaşadığınız bazı değişimlerin yavaşladığını, hayatı ve felsefenizi sorguladığınızı görebilirsiniz. Yine bu tarih itibarıyla maddi konularda güzel ilişkiler kurulabilir. Ticaretle uğraşıyorsanız parasal kazançlarınızı kolaylıkla arttırabilirsiniz. Para kazanımlarınız, yatırımlarınız hızlanabilir ama modaya, kıyafetlere, sanata ve aksesuara para harcamalarınız da artabilir.
17
17|36
Çarşamba günü iş alanlarınızda kuracağınız güzel ilişkiler kazançlarınızı arttıracak yalnız Cuma günü para harcamalarınız veya paraya dayalı ilişkilerinizde sorunlar karşınıza gelebilir. Para işlerinizde dikkatli adımlar atmalısınız.
18
18|36
Cumartesi günü oluşan Parçalı Güneş Tutulmasında olayların kontrolü elinizde olmayacak sevgili Başaklar. Gerginlikleriniz ve karşınıza gelenler sağlığınızı göz ardı etmenize neden olabilir. Bu süreçte olayları akışına bırakmalı, gözlemlemeli, ve izlemelisiniz. Yine bu Güneş Tutulması sizin kontrolünüz dışında gelişecek olaylarla dolu olabilir. Bu süreçte hesapta olmayan birtakım gelişmeler canınızı sıkabilir. Riskli girişimler, atılacak adımlar istenmeyen birtakım olayları karşınıza getirebilir ve kayıplar oluşabilir.
Tutulmaya doğru yaklaşırken bu hafta kendinizi, daha önce yaptıklarınızı, konuşmalarınızı gözden geçirmeli, sıkıntı yaşadığınız noktalarda geçmişte yaptığınız hataları farketmelisiniz. Aşırı gurur, kibir, küstahlık gibi etkilerden uzak durun. Geçmişi hatırladıkça olayların etkisini daha derinden hissedebilirsiniz ama unutmayın en önemli şey affetmek. Başkalarını değil, kendinizi ve yaptıklarınızı.
19
19|36
Terazi Burcu:
Haftanız uzaklardan alacağınız kısa bilgilerle, değişebilecek seyahat programlarıyla başlıyor sevgili Terazi ve yükselen Teraziler. Ev ve aile sorumluluklarınız, arkadaşlarınızla veya geleceğiniz için yapacağınız planlarda üzerinizde yük oluşturabilir, içsel streslerinizle haftabaşında başetmelisiniz.
Salı gününden sonra kendinizi önemseyeceğiniz bir dönem başlıyor. Saçınızı, görüntünüzü değiştirebilir, estetik uygulamalarda bulunacakssanız harekete geçebilirsiniz. Sosyalliğiniz artacak, özgür, rahat ve kendinizi düşünen yönlerinizle insanların dikkatini çok kolay üzerinize çekeceksiniz. Kadın-erkek demeden insanların ilgisini ve dikkatini çekeceğiniz bir döneme giriyorsunuz.
20
20|36
İşte Çarşamba günü ilişkilerinizi güçlendirmek, karşı cinsle anlaşmak adına harika birgün olabilir. Diğer yandan bu hafta Cuma günü, tutulma öncesinde gerek sağlığınıza, gerek aile ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Sorumluluklarınız size ağır gelebilir ve hiç olmadık olaylarla karşılaşabilirsiniz.
21
21|36
Cumartesi günü oluşan Güneş tutulması sosyal çevre konularınızı hızlandırabilir. Çevreniz değişebilir ya da arkadaşlarınızın hayatındaki değişimler sizi de etkileyebilir sevgili teraziler. Hala hayatınızda biri yoksa arkadaşlarınızın ön ayak olacağı bir insanla aşka yelken açabilirsiniz. Birden fazla işiniz varsa işinizden elde edeceğiniz gelirlerinizde hızlı değişimler oluşabilir ya da daha önceden konuşulmuş fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
Bu hafta tutulmaya doğru giderken arkadaş ilişkilerinizde kibir, gurur, intikam, küstahlık gibi etkilere dikkat edin. Şlerinizdeki gelişmelerde tutamayacağınız sözlerden kaçının ve aşırı iyimserlikle hareket etmek yerine kendinizi ve koşulları sağlama almaya çalışın.
22
22|36
Akrep Burcu:
Haftanız ödenmesi gereken ufak tefek kısa vadeli borçlar veya ödemelerle başlayabilir sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Yakın çevre alanlarınızdaki yükümlülükler göz önünde olacağınız ortamlarda ve iş alanlarınızda rahat hareket etmenize engel olabilir. İçsel gerilimlerinizi iyi kontrol etmelisiniz.
23
23|36
Salı gününden sonra özel ilişkilerinizde karşı taraf veya siz kendinizi geri çekebilirsiniz. Hayatı anlamlandırmak isteyeceğiniz bu dönemde geçmişi anabilir, yalnız kalmak isteyebilir, platonik ve gizli aşklara meyilli olabilirsiniz. Yabancı yerlerde bulunmak veya yabancı kişilerle ilişkilerinizi geliştirmek anlamında olumlu bir dönem. Uzakta olsanız bile hayatınızda biri varsa o kişiyle oldukça keyifli ve yaratıcı bir ilişki içinde bulunabilirsiniz, özellikle Çarşamba günü gökyüzü sizi destekleyecek yalnız Cuma günü önemli işleriniz varsa işinizdeki ilişkilere dikkat edin. İletişimde karşı tarafa çekeceğiniz set, aranıza koyacağınız mesafeler sizi zorlayabilir.
24
24|36
Cumartesi günü gerçekleşen Güneş Tutulması, Kariyerinizde önemli adımları karşınıza getirecek. İş hayatınızda bir terfi ve önemli bir adım söz konusu olabilir. Ya da kariyerinizde başka olasılıkların karşınıza geldiğini görebilirsiniz. Daha önceden konuşulmuş, yarım kalmış meselelerin etrafınızda cereyan ettiğini görebilirsiniz. Hızlı ve beklenmedik olaylara açık olun.
Tutulmaya doğru giderken bu hafta kalabalık yerlerde, iş alanlarınızda abartıdan ve aşırı iyimserlikten uzak durun. Bu yanlış anlaşılmaları, sıkıntı ve sorunları körükleyebilir. Ben kimim biliyor musun gibi cümlelerden uzak durun, köşeye sıkıştığınızda içinizden çıkacak ego parçalarının ne kadar büyük olduğunu gördüğünüzde şaşırabilirsiniz.
25
25|36
Yay Burcu:
Haftaya özel ilişkilerinize önem vererek, başka insanlardan onay alma ihtiyacınızla başlayacaksınız sevgili Yay ve yükselen Yaylar. Gezmek, dolaşmak ve kendinizi önemli konuların içine atmak isterken bu haftabaşı parasal sorumluluklar sizi kısıtlayabilir ve üzerinizde stres yaratabilir.
Salı günü itibarıyla gireceğiniz çevreler, ortamlarda ilişkilerinizi dengeli, canlı ve uyumlu tutabilirsiniz. Arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz güçlenecek. Yeni insanlarla tanışmak ve onlardan fayda sağlamak adına şanslı bir dönem. İşten elde edilen gelirlerinizi arttırabilirsiniz.
26
26|36
Çarşambagünü gireceğiniz ortamlarda herkesin ilgisini üzerinize çekeceksiniz, yakın çevrenizden bir insan hoşunuza gidebilir. Yalnız Cuma günü organizasyonlarda veya etkinliklerde sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızla aranızda para ilişkilerine dikkat etmelisiniz. Olur olmadık durumlar karşısında soğukkanlılığınızı koruyun.
27
27|36
Cumartesi günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması, yabancılarla yapılacak işlerinizde, ticari oluşumlarınızda, hukuksal konularda yarım kalmış veya ertelenmiş başlangıçları hızlı ve beklenmedik olaylarla tetikleyebilir. Değişik fırsatlar ve şanslar karşınıza gelebilir. Uzaklarda bulunan akrabalarınızın, eşinizin kardeşlerinin hayatında da önemli değişimler ve olaylar oluşabilir.
Bu hafta tutulmaya doğru giderken, fikirlerinizi öne çıkarırken ve savunurken kibirden, gururdan uzak durun. Aşırı iyimserlikle atılacak adımlar hayalperest yapınızı hareketlendirebilir. Aman ne olacak yahu, gidelim yapalım dediğiniz işlerden, olaylardan pişmanlık duyabilirsiniz sevgili yaylar.
28
28|36
Oğlak Burcu:
Haftanız mantığınız ön planda olarak, günlük işlerinizle, rutin hayatınızın düzeniyle başlıyor sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklar. Hayatınızın kontrolünü elinize almaya çalışırken ortak parasal konularda oluşan bazı aksilikler ve sorunlar içsel gerginliklerinizi arttırabilir.
Salı günü itibarıyla sevginizi daha çok iş ve kariyer hayatınıza akıtacaksınız. Toplum önünde güçlü ve adil duruşunuzla herkesin beğenisini toplayabilir, önemli iş birlikleri içine girebilirsiniz. Bu dönem tatil yapacaksanız kısa tutmaya çalışın, zira kariyer ve iş alanlarınızda güzel açılımlara açıksınız.
29
29|36
Çarşamba günü parasal işlerinizde doğru ve emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Cuma günü iş ilişkilerinizde dikkatli olun. Kafanıza yatmayan konular yüzünden ilişkilerinizi zedeleyebilirsiniz.
Cumartesi günü oluşan Parçalı Güneş Tutulması ortak parasal konularda önemli ve beklenmedik gelişmeleri karşınıza getirebilir. Partnerinizin veya ortağınızın parasal durumunda da önemli gelişmeler oluşacak. Bu tarihten sonra vergi konuları, borç altına girmek, kredi çekmek, miras, nafafa gibi konular hızlanıyor ama Merkür gerilediği için dikkatli adımlar atmayı unutmayın. Yine bu dönemde aşırı iyimserlikle atılacak adımlar ileride sizi zorlayabilir.
30
30|36
Bu hafta tutulmaya doğru giderken, içinizdeki güce tutunmayı unutmayın ve hayatınızın kontrolünü başkalarının eline bırakmayın. Borç alırken, isterken veya verirken takınacağınız tavırlar, konuları çok uzatmamanız işinize yarayabilir. Kibir, gurur, küstahlık uzak durmanız gereken kelimeler sevgili oğlaklar.
31
31|36
Kova Burcu:
Haftanız kendi özel hayatınzıa, hobilerinize yönelik işlerinizle başlayacak sevgili Kova ve yükselen Kovalar. Özel hayatınızda kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyişiniz, iletişim sorunları bu haftabaşı gerilimleri karşınıza getirebilir. Fikirlerinizdeki olumsuzlukları bir kenara atarak sizi motive edecek konulara odaklanmalısınız.
32
32|36
Salı günü ve sonrasında seyahat etmeyi, gezmeyi ve değişik kültürler içinde olmayı seveceksiniz. Sizi daha az tanıyan insanlarla yapacağınız işler önem kazanıyor. Bu tarih sonrasında üniversite eğitiminiz için yurtdışında okumayı düşünüyorsanız, okulunuzu görmek veya seçim yapmak üzere yurtdışına gidebilirsiniz. Seyahatleriniz sizi geliştirecek ve güzel ilişkiler kuracaksınız. Çarşamba günü seyahat halindeyken yakın çevrenizden tanıdığınız bir insanla karşılaşabilirsiniz. Kalbiniz boşsa güzel sinyaller devrede. Yalnız Cuma günü fikirlerinizde olumsuzluklardan uzak durun. Sizi aşağıya çekecek olaylar yaşamaya meyilli olabilirsiniz. Uzakta bulunan akrabalarınızın hayatında da bazı sorunlar gün yüzüne çıkabilir.
33
33|36
Cumartesi günü oluşan parçalı Güneş Tutulmasıyla beraber özel hayatınızda, ikili ilişkilerinizde önemli gelişmeler devreye girecek. Çok önemli kararlar bu tutulma esnasında karşınıza gelebilir. Daha önceden konuşulmuş, yarım kalmış bir mevzu hareketlenebilir, taşınma olabilir. Eşinizin hayatında önemli değişimler oluşabilir. Eşinizin ailesi, kardeşleriyle olan bağlantılarınıza bu tutulma zamanı dikkat etmelisiniz.
Tutulmaya doğru giderken bu hafta ortaklı işlerinizde tutamayacağınız sözler altına girmeyin, aşırı iyimserlik belki sorunları o an için çözebilir ama başka sorunları hayatınıza taşıyacaktır. Özel ilişkilerinizde kibirden, gururdan uzak durun, tevazuyla konuların üzerine eğilirseniz sorunlarınızı daha rahat aşabilirsiniz.
34
34|36
Balık Burcu:
Haftanız ailevi konularla, evinizle ilgili oluşumlarla başlıyor sevgili Balık ve yükselen Balıklar. Arkadaş çevrenizin sorumlulukları ve bu alanda verdiğiniz sözler bu haftabaşı günlük işlerinizi gerçekleştirirken sizi yorabilir, içsel streslerle iyi başetmek durumundasınız. Geleceğinize yönelik adımlar hızlanırken karşınıza gelecek olan fırsatlarda hayalperest olmayın, aşırı iyimserlikten kaçının.
Salı günü ve sonrasında ortak parasal konularda şansınız artıyor. Bir borcun, ödemenin altına girmek için güzel zamanlar ama yine de bu işlerinizi Merkür, Mars düzeldikten sonra hayat geçirmeye çalışın. Cinselliğe, ruhaniyete, bilinmeyene olan ilginiz artabilir.
35
35|36
Çarşamba günü ilişkilerinizde hayalettiğiniz bir insanla karşı karşıya gelebilirsiniz. Yurtdışı bağlantılı işlerinizde göz dolduracaksınız. Yalnız Cuma günü parasal ilişkilerinize dikkat etmelisiniz. Bir ödeme veya bir borç sizi zorlayabilir. Arkadaşlarınızla aranızda bir para mevzusu dönebilir.
Cumartesi günü oluşan Güneş tutulması iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda hızlı konuları ve olaylarla karşınıza getirebilir. Bu süreçte bir işe başlamak, bir iş başvurusunda bulunmak, bir projeye dâhil olmak, işinizle ilgili adımlar atmak önem kazanıyor. Ama merkür’ün gerilediğini aklınızdan çıkarmayın, daha önceden konuşulmuş, ertelenmiş işlerinizde hızlı adımlar oluşabilir. Günlük hayatınızın ritminde önemli değişiklikler de cabası. Güneş tutulması sağlığınızda hızlı ve beklenmedik olayları karşınıza getirebilir. Dolaşım sisteminize, sırtınıza, tansiyonunuza bu günlerde dikkat edin. Olur olmadık konuları kafanıza takmayın. İş hayatınızdaki sıkıntıların sağlığınızı bozmasına izin vermeyin.
36
36|36
Tutulmaya doğru giderken enerjinizi ve parasal işlerinizi iyi dengelemelisiniz. İş alanlarınızda konuşulan konuları ayrıntılarıyla ele almayı unutmayın. Gereksiz sözler vermeyin. İletişiminizde gururdan ve kibirden ve ben bilirim tavrından kaçının.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.