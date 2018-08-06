3 | 36

Cumartesi oluşan Parçalı Güneş Tutulması aşk hayatınızda yeni ve hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Daha önceden yarım kalmış, bitmemiş veya tamamlanmamış bir ilişkiniz olduysa bu dönemde bu ilişkinizle ilgili önemli kararlar karşınıza gelebilir. Çocukla ilgili konularda da hızlı gelişmeler oluşabilir. Riskli adımlar atacaksanız, bu tutulma sırasında abartma riskiniz olduğu için yapmamaya özen gösterin.

Bu hafta olumsuzluklar karşısında gerçek gücünüzü göstermeli, kim ve ne olduğunuz konusunda egodan, abartıdan uzak durmalısınız sevgili Koçlar. Hayata keyifle yaklaşmanız gereken bu dönemde yanlış ifadelerden kaçının, size değer veren insanlarla daha özel anlar paylaşmalısınız.