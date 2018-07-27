BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız; nazik, iyiliksever, anlayışlı,ince bir insansınız. Akrabalarınız, arkadaşlarınız ve hatta tanımadığınız insanlardan hayatınız boyunca fayda ve yarar göreceksiniz. Maddi konularda başarılı olacaksınız. Bu sene hayatınızda önemli duygusal kararlar alabilirsiniz. Değişimlere daha fazla açık olmalısınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam Ay tutulması sosyal çevrenizle yaşadığınız olayları hızlandırılmış bir şekilde karşınıza getirebilir. Arkadaşlarınızla aranızda önemli konular dönebilir, geçmiş hesaplaşmalar ortaya çıkabilir. Ya da onların hayatındaki duygusal bir mesele sizi de etkileyebilir. Yaşayacağınız olaylar sizi sinirli ve agresif kılacak sevgili Koçlar. Bu dönemde özel hayatınıza ve sevdiklerinize daha fazla önem vermelisiniz o zaman daha rahat atlatacağınız bir döngü yaşayacaksınız.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam Ay tutulması, kariyerinizde önemli konu ve olayları hızlandırabilir. Sizi hırslandıran konular artacak, geçmişten gelen eylemlerinizin sonuçlarıyla karşılaşabilir, sinirli ve tepkisel olabilir, anlık kararlar almaya yatkın olabilirsiniz. Tam tutulma zamanı bunu yapmayın. İşinizdeki beklenmedik değişim ve gelişmelerin aile yaşantınızı olumsuz etkilemesine izin vermeyin.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam Ay tutulması, sizin seyahat, eğitim, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret alanlarınızı etkileyecek. Bu tutulmayla beraber bu alanlarda beklenmedik duygusal konu ve olaylara, geçmişten gelen eylemlerinizin sonuç ve kararlarına açıksınız. Bu konularda önemli gelişmeler yaşanabilir ya da bu alanda birtakım sıkıntı ve sorunlar varsa bu sıkıntı ve sorunların ön plana çıktığına şahit olabilirsiniz. Yine bu ay tutulması eğitimsel konuları hızlandırıyor. Eğitim hayatınızda alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar çok önemli olacak sevgili ikizler.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam Ay Tutulması, sizin ortaklaşa para alanlarınızı etkileyecek. Ortak parasal konularda, eşinizin ya da partnerinizin hayatındaki parasal konularda beklenmedik bazı duygusal stresler, eski çözülmesi gereken konular daha fazla gündeminizde yer edebilir. Belki de ortaya çıkacak bir vergi, bir borç, bir ödeme, bugünlerde hayatınızda hızlı ve beklenmedik gelişmelere sebebiyet verebilir ya da bir miras konusu gündeme gelebilir. Boşanma ve nafakayla ilgili konular da bu Parçalı Ay Tutulması ile beraber hızlandırılmış bir şekilde gündeminizde yer alacak.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam Ay tutulması özel hayatınızı etkileyecek. İlişkiler adına beklenmedik durum ve koşulların ortaya çıkacağı bir tutulma yaşayacaksınız. Evlilik, söz, nişan, bir ilişkiye adım atma gibi kararlar da bu tutulmada hayatınızda cereyan edebilir, eski bir konuyla, bir eylemle yeniden uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Beklenmedik bir taşınma da söz konusu olabilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu tutulmayla beraber sağlık koşullarınızla ilgili zorlanabilirsiniz. Bakmakta olduğunuz birtakım insanlar varsa, evinizde beslediğiniz birtakım hayvanlar varsa bu tutulma civarında gözünüz onların üzerinde olsun. Onların sağlığını ve bakımını ihmal etmemeniz gereken günlerdesiniz. Sağlığınızdaki bozulmalar da sizi fazlasıyla yorabilir. Bu süreçte asabiyete karşı dikkatli olun. Tansiyon iniş-çıkışları, dolaşım sistemindeki birtakım rahatsızlıklar ve sinirsel gerginlikler bu Ay Tutulması ile birlikte devreye girebilir sevgili Başaklar. Yine günlük işlerinizde, iş hayatınızda geçmiş dönemde attığınız adımların, eylemlerin karmik etkileri duygusal olarak sizi zorlayabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam Ay Tutulması, aşk hayatınızı tetikleyecek sevgili Teraziler. Bu Tutulmaya denk gelen günlerde aşk hayatınızda hareketlenmeler oluşabilir. Yine aşk hayatınızla ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. Çocukla ilgili oluşumlar, çocuğunuzla ilgili konular beklenmedik bir şekilde duygusal konulara bağlanabilir ve siz hayatınızda çok hızlı şekilde bu konulara yer açabilirsiniz. Sanatsal bir işle uğraşıyorsanız, kreatif birtakım işleriniz varsa yine bu Ay Tutulması ile beraber bu işlerinizin hızlandığını görebilirsiniz. Sinirsel gerginliklere, agresif tutumlara, içinizde biriktirdiğiniz öfkeye bu tutulmada dikkat edin. Sosyal çevreniz ve kendi hayatınız arasında kalabilirsiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam Ay tutulmasıyla beraber ailevi ilişkilerinizde hızlı ve tedirgin edici bir şekilde gelişen durumlar söz konusu olabilir. Yine aileyle ilişkiler adına koparıcı ve huzursuz etkiler altında olabilirsiniz. Bulunduğunuz yerde kendinizi güvende ve huzurlu hissetmekte zorlanacaksınız. Aynı zamanda geçmişle ilgili olaylar, beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir. Alışılmış davranış kalıplarınız ve motivasyonlarınız değişebilir. Bu değişimler iş hayatınıza da yansıyacak, iş ve kariyer konularıyla da bir anlamda ilgili olacaksınız. İlişkilerinizi ve iletişiminizi doğru şekilde devreye sokarsanız sıkıntıları kolay aşacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam Ay tutulması, sizin yakın çevre ve iletişim alanlarınızı etkileyecek. Bu tarihten sonra iletişimsel konularda hızlı ve beklenmedik olaylar yaşamaya meyillisiniz. Satış, reklam, pazarlama ve bilgisayar alanlarından birinde çalışıyorsanız bu konularda hızlı ve beklenmedik gelişmeler altında olacaksınız. Bazı olumsuzluklar karşısında sinirlerinize hakim olmalı, bu hızlı gelişmelerin sizi agresif yapmasına izin vermemelisiniz. Duygu iniş çıkışlarınızı bu tutulma esnasında dengede tutmalısınız.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bu Ay Tutulması’yla beraber parasal konularda beklenmedik durum ve koşullarla karşılaşabilirsiniz. Elinize bir miktar para geçebilir veya ailenizden gelecek bir eski para meselesi bazı kayıplara neden olabilir. Para dengenizi bu Tutulma zamanı iyi oturtmalı, ani kararlardan kaçınmalısınız. Öfkeli, gergin, sinirli olmaktan uzak durun. Özellikle yatırımların, maddi konuların bu Tutulma zamanı ve sonraki günlerde hızla hayatınıza yerleştiğini görüyor olacaksınız.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam ay tutulması, kişisel hayatınızda önemli konu ve olayları karşınıza getirecek. Özellikle özel hayatınıza odaklandığınız bu dönemde alacağınız bir karar, kendi hayatınızı etkileyebilir. Partnerinizin, hoşlandığınız insanın ya da eşinizin hayatında alacağı kararların, sizin hayatınızı da etkilediğini göreceksiniz. Yakın çevrenizden ve girişimlerinizden gelen eski kararların, eylemlerin sonuçları hayatınıza yansıyabilir. Yine bu Ay Tutulması ile beraber fiziki sağlığınıza da gereken özeni göstermelisiniz. Hayatınızda çok önemli gelişmeler var sevgili Kovalar.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Tam ay tutulması, sizin bilinmeyen, kadersel alanınızda gerçekleşiyor. Bu Tutulmayla beraber beklenmedik, sürpriz kadersel olaylara açık olacaksınız. Bir konunun iç yüzü ortaya çıkabilir, beklenmedik birtakım olaylar içinde kendinizi bulabilirsiniz. Geçmişte çözülmemeiş parasal meselelerle uğraşmak karşınıza gelebilir. Bu süreçte sakin olmalı, hırslarınızı iyi kontrol etmelisiniz. Sağlığınıza özen göstermek her zamankinden daha önemli olacak.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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