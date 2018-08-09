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Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları (9 Ağustos 2018)

Astroloji uzmanı Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... Yıldızınız bugün ne söylüyor?

09.08.2018 - 03:09 | Güncelleme:

BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan Güneş- Merkür kavuşumuyla farketmediğimiz konuları görebilir, çözüme ulaşmasını istediğimiz konuların üzerine eğilebiliriz. Diğer insanlara yardım etme arzumuz yüksek olurken, hayır diyememek ve kendimizden fazla taviz vermek bugünü zorlayabilir. Öğle saatlerinde bizi krizlerin içine çekecek olaylara karşı duygusallıkla bakmak yerine  soğukkanlılıkla hareket edelim.

BUGÜN DOĞANLAR   

Bugün doğduysanız; kibar, anlayışlı, nazik, başarılı bir insansınız. Amaçlarınızı iyi belirlediğiniz takdirde büyük başarılar kazanmanız mümkün çünkü içsel olarak bu donanıma sahipsiniz. Bu sene, bazı işlerinizde sıkıntılar oluşabilir. Olayların derinine inerek nerede hata yaptığınızı bulmalısınız.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Aşk hayatınızda veya çocuğunuzla ilgili konularda gözden geçirmeniz gereken konulara odaklanabilirsiniz. Bugün çözümler direkt karşınıza gelebilir siz yeter ki farketmeye açık olun ve anlayışı elden bırakmayın.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Ev ve aile hayatınızda yapmanız gerekenler üzerine düşüneceğiniz, sorunlar varsa eski olaylara çözümler üreteceğiniz birgün içindesiniz. Arkadaşlarınıza karşı aşırı iyimser olmanız fedakarlıklarınızı arttırabilir, üzerinizde stres yaratmayın.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

İletişime dayalı işlerinizde yarım kalmış işlerinizi tamamlamak isteyeceksiniz. Çözüme yönelik adımlarınız hızlanabilir. Parasal meselelerde beklenmedik masraflar vereceğiniz tepkileri arttırabilir. Değişimlere açık olmalısınız.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal işlerinizde yarım kalmış konuları tamamına erdirmek için uygun birgün olabilir. Kendinize ve sağlığınıza özen göstermeniz gerekiyor, başkalarına karşı biriktirdiklerinizin yansımalarını bugünlerde kendi hayatınızda yaşayabilirsiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Vermek istediğiniz önemli kararlar olabilir ama bu aralar kendinizi ve etrafınızı dinlemeniz size çok şey kazandıracak. Toplumsal meselelere bu aralar hızlı ve ani tepki verebilirsiniz, bugün sakin olun ve ruhunuzu dinginleştirin.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU  

Gözden kaçırdığınız ama illa ki halletmeniz gereken işleriniz ve olaylar hayatınızı sarmış durumda. Bugün kafanızdaki sorunlara kolaylıkla çözüm üretebilirsiniz. Sosyal ortamlarınızın hareketliliği ruhunuz dinginlik ararken sizi zorlayabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Arkadaşlarınızla aranızda çözülmesi gereken işleri halledeceğiniz bugün doğru iletişimle kafanızdaki sorulara cevap bulabilirsiniz. Bu aralar hayatınızda değişimler oluşurken kendinizi etrafınızdaki olaylara kapatmayın, sonucu çok güzel olacak.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Fikirlerinizde iniş çıkışlar yaşanabilir. Bugün minik duygusal krizler yaşayabilirsiniz. İş alanlarınızda atlmamanız gereken konular olduğunu biliyorsunuz ve bunlara çözümler üretebilirsiniz, biraz daha sakin adımlarla ilerleyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

İşlerinizde bir türlü tamamlanmayan konular olabilir ve siz artık hem vaktinizi, hem de paranızı bu alanlara ayırmak istemeyebilirsiniz. İnsanlarla kuracağınız doğru iletişim ve kendinizi gözden geçirme sıkıntılarınızı aşmanıza yardımcı olacak.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Özel hayatınızda krizlere açık bir gün olabilir. Ortak parasal hesaplarınızda gözden geçirilmesi gereken önemli işleriniz olabilir. Bugün tamamlanması gereken konulara eğilin ve krizleri duygusal iniş çıkışlarınızı koruyarak idare edin.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Ortaklı işlerinizde veya özel hayatınızda konuşulması gerekenleri masaya yatırabilir, sıkıntılarınızı giderecek çözümler üretebilirsiniz. Yapıcı olduğunuz zaman karşınızad kimse duramaz, bunu siz de biliyorsunuz, yeter ki isteyin.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

Aşk hayatınızda bugün karşı tarafı duygusal olarak çok fazla zorlamayın.  İş alanlarınızda tamamlanması gereken konuların üzerine eğilebilir, yarım kalan bir konuşmayı gerçekleştirebilirsiniz. Önemli adımlar atılacaksa önce bazı konular bitirilmeli.

Hande Kazanova / Habertürk

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