        Hande Subaşı tatilde - Magazin haberleri

        Hande Subaşı tatilde

        Geçtiğimiz hafta 6 yıllık sevgilisi Alican Ulusoy'dan ayrıldığını duyuran oyuncu Hande Subaşı, Bodrum'da tatil yapıyor

        Giriş: 21.08.2025 - 11:04 Güncelleme: 21.08.2025 - 11:12
        Ayrılık sonrası keyfi yerinde
        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Hande Subaşı, Bodrum'da objektiflere yansıdı.

        Hande Subaşı, Gündoğan'da denize girerken görüntülendi.

        Geçtiğimiz hafta 6 yıllık sevgilisi iş adamı Alican Ulusoy ile ilişkilerini bitirdiklerini açıklayan oyuncunun keyifli olduğu görüldü.

        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık" Haberi Görüntüle
        #Hande Subaşı
