Haberler Sağlık Hangi kuruyemiş neye iyi geliyor? Kuruyemişlerin organlara ve vücuda faydaları nelerdir?

Hangi kuruyemiş neye iyi gelir? Kuruyemişlerin organlara faydaları nelerdir? Kuruyemişler, sağlıklı bir beslenmenin vazgeçilmez bir parçasıdır. Protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin olan kuruyemişler, birçok faydası ile insan sağlığını destekler. Habertürk Giriş: 02.12.2023 - 09:41 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:41 facebook

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ÇEKİRDEK Çekirdek, meyvelerin, tohumların ve kabuklu yemişlerin en iç kısmında bulunan sert, yağlı bir yapıdır. Çekirdekler, protein, lif, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Çekirdeklerin faydalarından yararlanmak için, günde 28 gram çekirdek tüketmek yeterlidir. Çekirdekler, çiğ olarak, kavrularak veya tuzlanarak tüketilebilir. Çekirdek çitlemek stresi azaltmaya etkilidir.

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ANTEP FISTIĞI Antep fıstığı, Türkiye'nin Gaziantep ilinde yetişen bir tür kabuklu yemiştir. Dünyanın en lezzetli fıstığı olarak kabul edilir ve birçok farklı şekilde tüketilebilir. Antep fıstığı, protein, lif, E vitamini, magnezyum, çinko ve potasyum gibi birçok besin maddesi açısından zengindir. Bu besin maddeleri, Antep fıstığı'na çeşitli sağlık faydaları sağlar. Antep fıstığı ayrıca solunum yollarını destekleyici özelliğe sahiptir. Antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.