Hangi oyuncu rolüne hangi metotla hazırlanıyor?

21 | 24

GERÇEKTEN SEVİŞMEK İSTEMİŞ

Shia La Beouf, ‘On The Life and Death of Charley Countryman’ filminde karakteri ile aynı şartlarda olmak için LSD alan, Lars von Trier imzalı ‘Nymphomaniac’te rol yapmak yerine gerçekten sevişmeyi talep etmiş.