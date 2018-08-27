Hangi oyuncu rolüne hangi metotla hazırlanıyor?

4 | 24

“MESLEĞİ ÇAPAKLARDAN KURTARMAK LAZIM”

Eleştiriden geri durmayan Bilginer, mart ayında verdiği bir röportajda ise“Rolümdem etkilendim’ demek ya psikolojik rahatsızlıktır ya yalancılıktır” dedim. Saldırdılar. Oyuncu rolünden etkilenmez, nokta! Oyunculuk bir beceridir, marangozluk gibi. “Bu rol için altı ay bilmemkimlerle yaşadım.” Tanrı’yı oynadım ben. Ne yapacaktım? Altı ay Tanrı’yla mı yaşayacaktım! Mesleği bu çapaklardan arındırmak lazım.” demişti.