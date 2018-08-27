Hangi oyuncu rolüne hangi metotla hazırlanıyor?

Taner Barlas’ın yeni filmindeki rolüne parklarda yatarak, sokak köpekleriyle zaman geçirerek hazırlanması akıllara ‘Türkiye’de ve dünyada ünlü oyuncuların oynayacakları role nasıl hazırlandıkları’ sorusunu getirdi. Taner Barlas ve bir çok ünlü ismin benimsediği ‘Metot oyunculuğu’nu acımasızca eleştiren Haluk Bilginer’in çıkışı tartışma yarattı. Habertürk, Türkiye'den ve dünyadan ünlü oyuncuların rollerine hazırlanma yöntemlerini derledi
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Sinema ve tiyatronun usta ismi Taner Barlas rolüne daha iyi hazırlanmak iddiasıyla sokaklarda kaldı, parklarda yattı. Umut Kırca’nın yönetmenliğinde çekimleri başlayan ‘Bücür’deki rolüne hazırlanmak için yaptıkları tartışma başlattı. Aslında bu en eski oyunculuk yöntemlerinden biri olarak biliniyor.
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Stanislavski sistemiyle başlayan daha sonra onun öğrencilerini geliştirdiği ‘metot oyunculuğu’ yöntemi kısaca karakteri aktörün bir parçası yapmayı hedefler.
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Tartışmayı başlatan ise oyunculuk hakkındaki sivri çıkışlarıyla da tanınan usta aktör Haluk Bilginer. Taner Barlas’ın rolüne hazırlanma yöntemine twiter’dan eleştiride bulunan Bilginer, “Doğru değildir bu bence. Oynadığınız şeyi yaşamak zorunda değilsiniz. Ben 'tanrı' oynamıştım bir oyunda. Ne yapmalıydım sizce ?” dedi.
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“MESLEĞİ ÇAPAKLARDAN KURTARMAK LAZIM”
Eleştiriden geri durmayan Bilginer, mart ayında verdiği bir röportajda ise“Rolümdem etkilendim’ demek ya psikolojik rahatsızlıktır ya yalancılıktır” dedim. Saldırdılar. Oyuncu rolünden etkilenmez, nokta! Oyunculuk bir beceridir, marangozluk gibi. “Bu rol için altı ay bilmemkimlerle yaşadım.” Tanrı’yı oynadım ben. Ne yapacaktım? Altı ay Tanrı’yla mı yaşayacaktım! Mesleği bu çapaklardan arındırmak lazım.” demişti.
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TÜRKİYE TEMSİLCİSİ MELTEM CUMBUL
Metot oyunculuğunun bir diğer büyük ismi olan, sahnede ‘oynama’ya karşı ‘olma’yı temel alan Eric Morris sisteminin Türkiye temsilcisi Meltem Cumbul, sistemi“Bu kuram sistematik bir biçimde öncelikle adına ‘enstrüman' dediği, oyunun ruh, beden, zihin bütünlüğüne odaklanmıştır.” diye anlatmıştı kısaca.
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Dünyadan Johny Depp, Jack Nicholson gibi isimlerin kullandığı sistemi Türkiye’deki sanatçılara uygulayan Cumbul, bire bir eğitim verdiği isimler arasında İpek Bilgin, Kıvanç Tatlıtuğ, Melisa Sözen, Rıza Kocaoğlu gibi ünlü isimler yer aldığını dile getirmişti. Kimi Eric Morris, Stanislavski Lee Strasberg’in sistemiyle kimi Meltem Cumbul, Ayla Algan, Vahide Gördüm, Levent Özdilek, Müjdat Gezen yöntemiyle rollerine hazırlandılar. İşte dünyadan ve Türkiye’den ünlü oyunculardan role girmek çalışmaları…
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GELEVİ ZİYARET ETTİ
‘O… Çocukları’ filminde Hatice adında bir hayat kadınını oynayan İpek Tuzcuoğlu, gözlem yapmak için Karaköy genelevine gitmiş. "Savcılıktan özel kağıtla gittik. Çünkü kadınlar giremiyor oraya. Yanıma koruma verildi.” Diyen oyuncu role girmek için sürekli damar şarkılar dinlemiş; “Bergen dinledim. 'Ben Acılar Kadınıyım'ı dinliyordum sürekli. Saçlarımı Serpil Çakmaklı gibi toplayıp, onun gibi makyaj yaptım"
Nurgül Yeşilçal, Erden Kıral'ın 'Gece' filminin çekimleri önemli bir hazırlık süreci geçirdi.
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Mert Fırat ile başrolü paylaştığı filmde canlandırdığı konsomatris rolü için İzmir Basmane'deki Saray Night Club'da vakit geçirdi. Bu süreçte gözlem yaparak karakterine hazırlandı.
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SPOR SALONU TEMİZLEDİ
Yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin, başrollerini Leyla Lidye Tuğutlu vee Gürkan Uygun'la paylaştığı 'Bu Şehir Arkandan Gelecek’ dizisi' için adeta 'Rocky' gibi çalışmış.
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ABD'de İngiliz boksör Tony Jeffries'ten 3 buçuk ay eğitim alan oyuncu, boksörün Kaliforniya'daki Box 'N Burn Boxing Fitness Salonu'nda yaşamış adeta. Sabahları salonu açıp akşamları da kapatan Bürsin, çekirge misali antrenman yaptığı alanın da temizliğini gerçekleştirmiş.
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ACİL SERVİSE KAMP KURDULAR
Bir dönemin beğeniyle izlenen hastane dizisi ‘Hayat yolunda’ nın ünlü oyuncuları Engin Öztürk, Nur Fettehoğlu, Burak Yamantürk, İpek Karapınar, İlker İnanoğlu, Sinem Öztürk, Yıldıray Şahinler, Ceyda Tepeliler, Fulya Ulvan ve Ediz Hun, rolleri için doktor danışmanlardan aldıkları eğitimin yanısıra o dönem bir hastanenin acil servisi kamp kurdular.
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1 ay boyunca hem doktorlarla hem de hastanelerin acil servislerinde vakit geçirdiler.
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İTFAİYE ZİYARETİ
'Yaktın Beni' filminde, itfaiye eri 'Selam' karakterini canlandıran Sarp Apak, set başlamadan önce Kemerburgaz itfaiyesini, yönetmen Uğur Yücel'le birlikte ziyaret etti.
Oscar ödüllü Robert de Niro , kült filmi 1976 yapımı Taxi Driver’daki rolüne hazırlanmak için gerçek bir taksi ehliyeti aldı. Niro, Travis Bickle’a dönüşmek için bir ay boyunca her gün New York sokaklarında yolcu taşıdı.
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De Niro her gün 12 saat boyunca taksi şöförlüğü yaptı. Taksicilikten kalan vaktinde zihinsel hastalıkları araştıran efsane oyuncu, performansı ile sinema tarihinin en unutulmaz karakterlerinden birine hayat vermiş oldu.
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SETTE HAYALET GİBİ DOLAŞMIŞ
Nicolas Cage, 2007 yapımı Ghost Rider’ın çekimleri boyunca sette hayalet gibi dolaşmış, rolüne kendini korkunç Baron Samedi’ye benzeterek adapte olmaya çalışmış, kimseyle konuşmamış hatta bu tavrı set çalışanlarını rahatsız etmiş.
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1984 yapımı Birdy filminde ise canlandırdığı Al Columbato gibi iki dişinin uyuşturulmadan gerçekten çekilmesini istemiş.
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GERÇEK KURT ETİ YEDİ
Liam Neeson’ın başrolünde yer aldığı 2011 yapımı gerilim filmi The Grey ‘deki Ottway karakteri için kurt yediğini söyledi.
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Karakterine girebilmek için katlandığı bu durumla ilgili Neeson, “Bu çok cesurca bir hareketti, fakat ben İrlandalıyım; dolayısı ile içerisinde garip şeyler bulunan güveçlere alışığım” dedi.
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GERÇEKTEN SEVİŞMEK İSTEMİŞ
Shia La Beouf, ‘On The Life and Death of Charley Countryman’ filminde karakteri ile aynı şartlarda olmak için LSD alan, Lars von Trier imzalı ‘Nymphomaniac’te rol yapmak yerine gerçekten sevişmeyi talep etmiş.
Oyuncu, 2. Dünya Savaşı'nda geçen Furry’deki rolüne hazırlanırken Milli Muhafız Teşkilatına katılmış ve kendini Fury ekibinin geri kalanından soyutlamış. Yıkanmayı bırakan ve sette kendi dişini çeken LaBeouf ayrıca bir bıçak ile kendi yanağını kesmiş.
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TOM CRUİSE GÜNLERCE KARGO TAŞIDI
2004 yapımı Collateral’de Vincent isimli kalpsiz kiralık katili canlandıran Tom Cruise, hazırlıklar sırasında tıpkı bir tetikçinin kolaylıkla yapabileceği gibi kalabalığın içinde kaybolmayı öğrenmek için çalıştı. Kalabalıkta tanınıp tanınmayacağını denemek için Cruise bir kargo şirketi çalışanı olarak günler boyunca kalabalık alışveriş merkezlerine kargo teslimatı yaptı.
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NEYİ OYNAYORSA O OLDU OSCAR’I KAPTI
Günümüzün en başarılı metot oyuncularından biri kabul edilen Daniel Day-Lewis, Oscar aldığı ‘My Left Foot’ filmindeki felçli karakteri için çekimler boyunca tekerlekli sandalyesinden kalkmayı reddetmiş ve her yere film ekibi tarafından taşınmış. 1992 yapımı Son Mohikan filmine haftalarca Alabama’da el değmemiş kırlarda tek başına kalarak hazırlanmış ve doğada tek başına hayatta kalmayı öğrenmiş. Lewis’in farklı filmlere hazırlık dönemlerinde 2 ay dönem kıyafetleriyel New york sokaklarında dolaşmak ta var, sorgulama sahnesi için 3 gün uykusuz kalmak ta var.
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