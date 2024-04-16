Hannah Waddingham'den "Bana bacağını göster" diyen fotoğrafçıya tepki

49 yaşındaki İngiliz oyuncu, yırtmaçlı elbisesiyle kırmızı halıda poz verirken, kendisine, "Bana bacağını göster" diye seslenen fotoğrafçıya sert çıktı. Ödül töreninin düzenlendiği Royal Albert Hall'un girişinde poz verirken fotomuhabirin cümlesine öfkelenen oyuncu; "Aman Tanrım, bunu asla bir erkeğe söylemezdin" diye çıkıştı.