Hapoel Tel Aviv-Beşiktaş Emlakjet: 89-94 (MAÇ SONUCU)
Beşiktaş Emlakjet, EuroCup çeyrek final maçında İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv'i 21 sayı geriden gelerek 94-89 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Siyah-beyazlılar yarı finalde Fransız ekibi JL Bourg ile karşılaşacak.
EuroCup çeyrek finalinde Beşiktaş Emlakjet, Hapoel Shlomo Tel Aviv'i 94-89 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Maçta bir ara 21 sayı geri düşen Kartal, ikinci yarıdaki muhteşem performansıyla galibiyete uzandı.
Mücadelenin en skorer isimleri 28'er sayı kaydeden Jonah Mathews ve Will Cummings oldu.
Siyah-beyazlı ekip, yarı finalde Fransa temsilcisi JL Bourg ile karşı karşıya gelecek.
SALON: Avia Solutions Group Arena
HAKEMLER: Emilio Perez, Joseph Bissang, Vasiliki Tsaroucha
HAPOEL TEL AVIV: Cummings 28, Holland, Munford 6, Alexander 3, Timor 13, Angola 7, Hoard 16, Zalmanson, Ginat 13, Wells 1, Brown 2
BEŞİKTAŞ: Mathews 28, Allman 4, Needham 14, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan, Berkan Durmaz, Mitchell 22, Simonovic 8, Kerem Konan, Delgado 11
1'İNCİ PERİYOT: 25-15
DEVRE: 57-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 76-68