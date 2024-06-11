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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Vatandaş bütçesinin çoğunu gıda, kira ve ulaşıma harcıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Vatandaş bütçesinin çoğunu gıda, kira ve ulaşıma harcıyor

        TÜİK verilerine göre, 2023'te hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23.9 ile konut ve kira harcamaları aldı. Tek yaşayanlarda bu oran yüzde 31.8'i buldu. Konut ve kiranın yanına ulaştırma ve gıda harcamaları eklendiğinde bu üç kalemin vatadanşın bütçesindeki toplam payı yüzde 66,4 oldu. Diğer tüm harcamalara sadece yüzde 33,6'lık bir pay kaldı. Tüketim harcamalarında en düşük orana sahip kalemler ise yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler ve yüzde 1 ile eğitim hizmetleri oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:17
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        Vatandaş bütçesinin çoğunu gıda, kira ve ulaşıma harcıyor
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        TÜİK 2023 yılı hanehalkı bütçe araştırması sonuçlarını yayımladı. Buna göre; Türkiye genelinde hanehalklarının tüketim amaçlı yaptığı harcamalar içinde en yüksek payı yüzde 23.9 ile konut ve kira harcamaları alırken, ikinci sırayı yüzde 21,9 ile ulaştırma harcamaları, üçüncü sırayı ise yüzde 20,6 ile gıda ve alkolsüz içecek harcamaları aldı.

        Bu üç kalem toplam harcamaların yüzde 66,4'ünü oluşturdu. Dolayısıyla vatandaşın bütçesinde diğer harcamalara yalnızca yüzde 33,6'lık bir pay kalıyor.

        Toplam tüketim harcamalarında en düşük payı alan harcama türleri yüzde 0,8 ile sigorta ve finansal hizmetler, yüzde 1 ile eğitim hizmetleri ve yüzde 1,9 ile eğlence, spor ve kültür harcamaları oldu.

        Harcama türlerine göre hanehalkı tüketim harcamasının dağılımı (%), 2023:

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        Hanelerin tüketim harcamalarını karşılaştırılabilir hale getirmek amacıyla hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer fert başına tüketim harcaması kullanılıyor. Aylık ortalama tüketim harcaması hanehalkı başına 24 bin 383 TL ve eşdeğer fert başına 12 bin 521 TL olarak tahmin edildi.

        EN YOKSUL KESİMDE GIDA HARCAMALARININ PAYI YÜZDE 36.6

        Gelire göre sıralı yüzde 20'lik gruplar itibarıyla tüketim harcamalarının 2023 yılındaki dağılımına bakıldığında; en düşük gelir grubu olan birinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 36.6, konut ve kira harcamalarına yüzde 29,2, ulaştırma harcamalarına yüzde 8.8 ve mobilya ve ev eşyası harcamalarına yüzde 5,4 pay ayırdı. En yüksek gelir grubu olan beşinci yüzde 20'lik grupta yer alan hanehalkları ise, ulaştırma harcamalarına yüzde 28,3, konut ve kira harcamalarına %21, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına %14,5 ve lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarına yüzde 6,9 pay ayırdı.

        TEK YAŞAYANLARDA KONUT VE KİRA HARCAMALARI YÜZDE 31'İ AŞIYOR

        Hanehalkı büyüklüğüne göre tüketim harcamalarının 2023 yılındaki dağılımına bakıldığında; tek kişilik hanehalkları, konut ve kira harcamalarına yüzde 31,8, ulaştırma harcamalarına yüzde 18,7 ve gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 16,3 pay ayırdı.

        Hanehalkı büyüklüğü 7 ve daha fazla kişi olan hanehalkları, gıda ve alkolsüz içecek harcamalarına yüzde 30,2, konut ve kira harcamalarına yüzde 19,9 ve ulaştırma harcamalarına yüzde 14,9 pay ayırdı.

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