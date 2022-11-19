Haris Seferovic'ten Dünya Kupası yorumu: "İlk hedefimiz gruptan çıkmak"

2022 Dünya Kupası’nda İsviçre Milli Takımı ile boy gösterecek olan Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Haris Seferovic, şampiyonayla ilgili düşüncelerini ve takım olarak hedeflerini GS TV’ye anlattı. Dünya Kupası’nda yer alacağı için mutlu olduğunu söyleyen Seferovic, "Herkesin gidebildiği bir yer değil. Ülkemi temsil edebileceğim için mutluyum. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Takımım da yapacak. Umarım gelebileceğimiz en üst noktaya da geleceğiz. Garip ve farklı bir şey olacak. Çünkü normalde sezon sonunda başlayacak bir şeydi. Bizim buna adapte olmamız lazım. Güzel bir ülkede olacak. Güzel bir havanın olduğu bir ülkede olacak" diye konuştu.

Brezilya, Sırbistan ve Kamerun ile yer aldıkları G Grubu’nu değerlendiren golcü futbolcu, "Aslında zor bir gruptayız. İsminden de anlaşıyor, Brezilya olsun diğer takımlar olsun güçlü takımlar. Zor olacak fakat keyfini çıkarmak lazım. O şekilde bakmalıyız. Hedefimiz önce gruptan çıkmak. Daha önceki turnuvada göstermiştik. Bakalım ondan sonra nerelere geleceğiz" şeklinde konuştu.