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Harvard duyurdu: Gelecek akademik dönemde dersler internet üzerinden olacak

ABD'nin köklü üniversitesi Harvard, gelecek akademik yılda tüm derslerin internet üzerinden yapılacağını belirtti.

Harvard
HABERTURK.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nin Massachussets eyaletine bağlı Boston şehrinde bulunan Harvard Üniversitesi, gelecek akademik yılda tüm derslerin internet üzerinden yapılacağını açıkladı.

Lisans öğrencilerinin yüzde 40 kadarının kampüste kalmaya devam edebileceği belirtilirken, öğrencilerin kampüste kalmayı seçseler bile dersleri internet üzerinden alacağı duyuruldu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kampüsteki tüm öğrencilerin düzenli olarak koronavirüs testine tabi tutulacağı belirtildi.

Tüm öğrencilerin kampüse vardıklarında test edileceği ve ardından her üç günde bir bu testin tekrarlanacağı ifade edildi. Öte yandan, test sonucu pozitif çıkan öğrencilerin üniversitede izole bir şekilde kalacağı aktarıldı. Üniversite, aynı anda 250 öğrenciyi tecrit etmek için yer olduğunu belirtti.

Derslere internet üzerinden katılmakta zorluk çekecek öğrencilerin kampüse dönüş izni için başvurabilecekleri ifade edildi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından okulların açılmasını desteklediğini belirten bir paylaşımda bulundu.

Trump, "Okullar sonbaharda açılmalı" değerlendirmesinde bulundu.

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