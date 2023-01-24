Harvard öğrencilerini bile zorlayan dünyanın en kısa zeka testi: 3 soruluk IQ testinde 100 kişiden 83'ü başarısız oluyor!

Bilişsel Yansıma Testi olarak adlandırılan bu zeka testi aslında yeni değil. 2005 yılında MIT profesörü Shane Frederick tarafından yayınlanan bir araştırma makalesi kısa süre önce çevrimiçi olarak yeniden ortaya çıktı ve birçok kişiyi tarafından denendi. Profesör Frederick, araştırmasının bir parçası olarak, çeşitli eğitim bölümlerinde okuyan 3.000'den fazla katılımcının testi tamamlamasını sağladı. Yale ve Harvard gibi Amerika'nın en iyi üniversitelerinde okuyan öğrenciler bile cevapları bulmakta zorlandı.